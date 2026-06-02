Os motoristas que trafegam pelas rodovias do interior paulista terão um novo aumento nas tarifas de pedágio a partir da próxima quinta-feira (4). O reajuste autorizado pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) será de 4,39% e valerá para todas as praças administradas pela concessionária Eixo SP.
A atualização dos valores acompanha a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre maio de 2025 e abril de 2026. Além das novas tarifas, também foram revisados os descontos oferecidos a usuários frequentes em algumas praças de pedágio.
Nas regiões de Presidente Prudente e Bauru, cidades próximas ao Noroeste Paulista, e usadas para ligações de motoristas de Araçatuba e região estão entre as que terão os novos preços aplicados. O impacto será sentido principalmente por motoristas que utilizam regularmente os trechos de Indiana, Inúbia Paulista, Martinópolis, Pacaembu, Parapuã, Rancharia e Santa Mercedes.
Confira os novos valores:
Categoria 1 (automóveis de passeio)
• Indiana – R$ 7,20
• Inúbia Paulista – R$ 8,00
• Martinópolis – R$ 5,90
• Pacaembu – R$ 8,90
• Parapuã – R$ 11,40
• Rancharia – R$ 8,30
• Santa Mercedes – R$ 6,80
Categoria 2 (veículos com reboque de um eixo)
• Indiana – R$ 14,50
• Inúbia Paulista – R$ 15,90
• Martinópolis – R$ 11,90
• Pacaembu – R$ 17,70
• Parapuã – R$ 22,90
• Rancharia – R$ 16,70
A concessionária informou que os novos valores passam a ser cobrados a partir da meia-noite do dia 4 de junho. A medida afeta milhares de motoristas que utilizam diariamente as rodovias para deslocamentos entre cidades, trabalho e transporte de cargas.
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