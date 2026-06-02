02 de junho de 2026
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PREPARE O BOLSO!

Pedágios ficam mais caros em rodovias da região a partir de 5ª

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Reajuste de 4,39% entra em vigor no dia 4 e afeta motoristas que utilizam trechos de cidades como Martinópolis, Parapuã, Pacaembu, Rancharia e Indiana.
Reajuste de 4,39% entra em vigor no dia 4 e afeta motoristas que utilizam trechos de cidades como Martinópolis, Parapuã, Pacaembu, Rancharia e Indiana.

Os motoristas que trafegam pelas rodovias do interior paulista terão um novo aumento nas tarifas de pedágio a partir da próxima quinta-feira (4). O reajuste autorizado pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) será de 4,39% e valerá para todas as praças administradas pela concessionária Eixo SP.

A atualização dos valores acompanha a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre maio de 2025 e abril de 2026. Além das novas tarifas, também foram revisados os descontos oferecidos a usuários frequentes em algumas praças de pedágio.

Nas regiões de Presidente Prudente e Bauru, cidades próximas ao Noroeste Paulista, e usadas para ligações de motoristas de Araçatuba e região estão entre as que terão os novos preços aplicados. O impacto será sentido principalmente por motoristas que utilizam regularmente os trechos de Indiana, Inúbia Paulista, Martinópolis, Pacaembu, Parapuã, Rancharia e Santa Mercedes.

Confira os novos valores:

Categoria 1 (automóveis de passeio)

• Indiana – R$ 7,20
• Inúbia Paulista – R$ 8,00
• Martinópolis – R$ 5,90
• Pacaembu – R$ 8,90
• Parapuã – R$ 11,40
• Rancharia – R$ 8,30
• Santa Mercedes – R$ 6,80

Categoria 2 (veículos com reboque de um eixo)

• Indiana – R$ 14,50
• Inúbia Paulista – R$ 15,90
• Martinópolis – R$ 11,90
• Pacaembu – R$ 17,70
• Parapuã – R$ 22,90
• Rancharia – R$ 16,70

A concessionária informou que os novos valores passam a ser cobrados a partir da meia-noite do dia 4 de junho. A medida afeta milhares de motoristas que utilizam diariamente as rodovias para deslocamentos entre cidades, trabalho e transporte de cargas.

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