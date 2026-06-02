Os motoristas que trafegam pelas rodovias do interior paulista terão um novo aumento nas tarifas de pedágio a partir da próxima quinta-feira (4). O reajuste autorizado pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) será de 4,39% e valerá para todas as praças administradas pela concessionária Eixo SP.

A atualização dos valores acompanha a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre maio de 2025 e abril de 2026. Além das novas tarifas, também foram revisados os descontos oferecidos a usuários frequentes em algumas praças de pedágio.

Nas regiões de Presidente Prudente e Bauru, cidades próximas ao Noroeste Paulista, e usadas para ligações de motoristas de Araçatuba e região estão entre as que terão os novos preços aplicados. O impacto será sentido principalmente por motoristas que utilizam regularmente os trechos de Indiana, Inúbia Paulista, Martinópolis, Pacaembu, Parapuã, Rancharia e Santa Mercedes.