Uma moradora de Araçatuba de 31 anos procurou a Polícia Civil após ser vítima de um golpe que começou com um relacionamento virtual e terminou em prejuízo financeiro. A mulher perdeu R$ 4 mil depois de acreditar que receberia uma encomenda internacional supostamente enviada por um homem que conheceu pela internet.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, a vítima passou a conversar com um homem que se apresentou pelas redes sociais há cerca de dois meses. Com o passar do tempo, os contatos se tornaram frequentes por aplicativos de mensagens, criando uma relação de confiança entre ambos.

No último fim de semana, o suposto amigo virtual informou que havia enviado presentes do exterior. Pouco depois, a mulher recebeu contato de uma pessoa que se identificou como representante de uma empresa responsável pelo transporte da encomenda.