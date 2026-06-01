Uma moradora de Araçatuba de 31 anos procurou a Polícia Civil após ser vítima de um golpe que começou com um relacionamento virtual e terminou em prejuízo financeiro. A mulher perdeu R$ 4 mil depois de acreditar que receberia uma encomenda internacional supostamente enviada por um homem que conheceu pela internet.
Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, a vítima passou a conversar com um homem que se apresentou pelas redes sociais há cerca de dois meses. Com o passar do tempo, os contatos se tornaram frequentes por aplicativos de mensagens, criando uma relação de confiança entre ambos.
No último fim de semana, o suposto amigo virtual informou que havia enviado presentes do exterior. Pouco depois, a mulher recebeu contato de uma pessoa que se identificou como representante de uma empresa responsável pelo transporte da encomenda.
O falso funcionário alegou que a carga havia sido retida na alfândega e que seria necessário o pagamento de uma taxa para a liberação dos produtos. Convencida de que a situação era verdadeira, a vítima realizou uma transferência bancária de R$ 4 mil para a conta indicada.
Após o depósito, os golpistas voltaram a fazer contato exigindo mais dinheiro. Desta vez, solicitaram R$ 15 mil sob a justificativa de que o valor seria usado para conversão monetária. Além disso, passaram a intimidar a mulher, afirmando que ela poderia enfrentar problemas legais caso não fizesse o novo pagamento.
Desconfiada das cobranças sucessivas e das ameaças, a vítima percebeu que havia sido enganada e procurou a polícia para denunciar o caso.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Araçatuba e será investigada pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo golpe. As autoridades reforçam o alerta para que a população desconfie de pedidos de dinheiro relacionados a encomendas internacionais, principalmente quando feitos por pessoas conhecidas apenas pela internet.
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