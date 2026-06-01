A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba iniciou nesta segunda-feira (1º) uma ação de vigilância e controle do bicho-barbeiro, principal transmissor da doença de Chagas. O trabalho será realizado durante todo o mês de junho em diferentes pontos da área urbana do município.

As atividades incluem poda de palmeiras das espécies imperial e guariroba, análise do material recolhido e aplicação de inseticida apenas nos locais onde forem encontrados insetos da espécie. O objetivo é prevenir infestações e monitorar a presença do vetor da doença.

Os trabalhos começaram na avenida João Arruda Brasil, onde 25 palmeiras-imperiais foram vistoriadas sem registro da presença do inseto. A ação na via segue até quarta-feira (3).