A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba iniciou nesta segunda-feira (1º) uma ação de vigilância e controle do bicho-barbeiro, principal transmissor da doença de Chagas. O trabalho será realizado durante todo o mês de junho em diferentes pontos da área urbana do município.
As atividades incluem poda de palmeiras das espécies imperial e guariroba, análise do material recolhido e aplicação de inseticida apenas nos locais onde forem encontrados insetos da espécie. O objetivo é prevenir infestações e monitorar a presença do vetor da doença.
Os trabalhos começaram na avenida João Arruda Brasil, onde 25 palmeiras-imperiais foram vistoriadas sem registro da presença do inseto. A ação na via segue até quarta-feira (3).
Segundo o gerente de campo da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), Guilherme Santos, Araçatuba não registra, há mais de 25 anos, casos de barbeiros infectados pelo parasita causador da doença de Chagas. Apesar disso, o monitoramento é mantido de forma preventiva.
O cronograma prevê ainda serviços na área verde ao lado da Escola Estadual Nilce Maia Souto, na Vila Industrial, nas praças São João e Olímpica, nas avenidas Odorindo Perenha, Ibirapuera e Dr. Alcides Fagundes Chagas, além da área do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).
Os insetos encontrados serão encaminhados para análise laboratorial, com o objetivo de identificar eventual contaminação pelo protozoário Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas.
Paralelamente ao manejo, equipes de combate às endemias realizam visitas domiciliares em um raio de até 300 metros das áreas atendidas. Os moradores recebem orientações sobre como identificar o inseto e quais medidas devem ser adotadas em caso de aparecimento do barbeiro.
A principal forma de transmissão da doença de Chagas ocorre pelo contato com as fezes do inseto infectado após a picada. A enfermidade pode permanecer sem sintomas por anos e causar complicações graves se não for tratada.
Na fase aguda, os sintomas podem incluir febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza e inchaço no rosto e nas pernas. Já na fase crônica, a doença pode provocar problemas cardíacos e digestivos, além de alterações no esôfago.
Em caso de encontro do inseto, a orientação é capturá-lo utilizando luvas ou saco plástico para proteger as mãos, armazená-lo em um recipiente com tampa e levá-lo à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para análise.
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