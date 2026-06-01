A angústia tomou conta de uma família de Araçatuba após o desaparecimento de um caminhoneiro que estava em viagem de trabalho pelo estado da Bahia. Sem notícias desde a manhã de sábado (30), familiares procuraram a Polícia Civil e registraram um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado.
O motorista Marcos Luís de Souza, de 55 anos, possui mais de quatro décadas de experiência nas estradas e havia saído para realizar entregas de carga em diferentes cidades baianas. Segundo informações repassadas pela esposa às autoridades, o último contato com o caminhoneiro ocorreu por volta das 11h de sábado.
Desde então, todas as tentativas de comunicação têm sido frustradas. Ligações não são atendidas e mensagens enviadas por aplicativos permanecem sem resposta, situação considerada fora do comum pela família.
De acordo com os familiares, mesmo durante longas viagens e em regiões onde o sinal de telefonia é limitado, Marcos sempre mantinha contato frequente, informando sua localização e as condições da viagem. O período prolongado sem qualquer notícia aumentou ainda mais a preocupação.
Diante da situação, a esposa procurou o plantão policial de Araçatuba na noite de domingo (31) para formalizar o desaparecimento e solicitar o início das diligências.
No momento do desaparecimento, Marcos conduzia um conjunto de transporte de cargas equipado com um semirreboque SR/Guerra AG GR, de cor cinza, ano 2015/2016.
A Polícia Civil apura o caso. Familiares pedem que qualquer informação que possa ajudar a localizar o caminhoneiro seja comunicada imediatamente às autoridades policiais.
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