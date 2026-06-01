A angústia tomou conta de uma família de Araçatuba após o desaparecimento de um caminhoneiro que estava em viagem de trabalho pelo estado da Bahia. Sem notícias desde a manhã de sábado (30), familiares procuraram a Polícia Civil e registraram um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado.

O motorista Marcos Luís de Souza, de 55 anos, possui mais de quatro décadas de experiência nas estradas e havia saído para realizar entregas de carga em diferentes cidades baianas. Segundo informações repassadas pela esposa às autoridades, o último contato com o caminhoneiro ocorreu por volta das 11h de sábado.

Desde então, todas as tentativas de comunicação têm sido frustradas. Ligações não são atendidas e mensagens enviadas por aplicativos permanecem sem resposta, situação considerada fora do comum pela família.