A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira (1º) a incineração de uma grande quantidade de drogas apreendidas em operações de combate ao tráfico de entorpecentes e à criminalidade organizada na região de Araçatuba. A ação resultou na destruição de quase três toneladas de substâncias ilícitas que estavam sob custódia da corporação.

O procedimento ocorreu nas dependências da Usina Alcoazul, em Araçatuba, seguindo rigorosamente as exigências legais, ambientais e sanitárias previstas para esse tipo de operação.

A destruição foi coordenada por um delegado da Polícia Federal e acompanhada por representantes do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Promotores de Justiça da Comarca de Araçatuba, agentes de segurança institucional e fiscais da Vigilância Sanitária do município.