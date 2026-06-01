A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira (1º) a incineração de uma grande quantidade de drogas apreendidas em operações de combate ao tráfico de entorpecentes e à criminalidade organizada na região de Araçatuba. A ação resultou na destruição de quase três toneladas de substâncias ilícitas que estavam sob custódia da corporação.
O procedimento ocorreu nas dependências da Usina Alcoazul, em Araçatuba, seguindo rigorosamente as exigências legais, ambientais e sanitárias previstas para esse tipo de operação.
A destruição foi coordenada por um delegado da Polícia Federal e acompanhada por representantes do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Promotores de Justiça da Comarca de Araçatuba, agentes de segurança institucional e fiscais da Vigilância Sanitária do município.
Antes da incineração, os entorpecentes passaram por um processo de conferência e verificação documental na Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, garantindo a regularidade e a rastreabilidade de todo o material apreendido.
Ao todo, foram destruídos cerca de 2.918 quilos de drogas e substâncias psicoativas, incluindo mais de 2,9 toneladas de maconha prensada, porções de cocaína, cápsulas contendo substâncias análogas ao entorpecente e litros de novas substâncias psicoativas líquidas.
Segundo a Polícia Federal, a ação integra as estratégias permanentes de enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado, contribuindo para a redução da circulação de entorpecentes e para o fortalecimento da segurança pública na região.
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