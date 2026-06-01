O desaparecimento de quatro adolescentes que estavam acolhidos em uma casa abrigo de Araçatuba mobilizou familiares, o Conselho Tutelar e as forças de segurança da cidade. A fuga foi descoberta no sábado (30) e o caso agora é investigado pela Polícia Civil.
Os jovens deixaram a instituição, no bairro Vila Estádio, sem autorização e, até o momento, não foram localizados.
A situação veio à tona após o pai de uma das adolescentes procurar a unidade em busca de informações sobre a filha. Segundo relato prestado à polícia, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que afirmou estar falando a pedido da própria adolescente, informando que ela havia fugido do abrigo.
O homem explicou que a menina estava sob a responsabilidade da mãe, mas havia sido encaminhada para a instituição por determinação judicial. Preocupado com a informação recebida, ele entrou em contato com a casa de acolhimento para confirmar o ocorrido.
Inicialmente, segundo o registro policial, a instituição informou que verificaria a situação. Sem obter uma resposta imediata, o pai acionou o Conselho Tutelar, que comunicou que as medidas cabíveis já haviam sido adotadas e que a ocorrência havia sido oficialmente registrada.
Posteriormente, um funcionário da unidade confirmou que a adolescente não estava sozinha. Outros três acolhidos também deixaram o local sem autorização, elevando para quatro o número de desaparecidos.
O caso foi registrado no plantão policial de Araçatuba e encaminhado para investigação. As autoridades trabalham para localizar os adolescentes e esclarecer as circunstâncias da fuga.
Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o paradeiro dos jovens.
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