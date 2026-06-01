O desaparecimento de quatro adolescentes que estavam acolhidos em uma casa abrigo de Araçatuba mobilizou familiares, o Conselho Tutelar e as forças de segurança da cidade. A fuga foi descoberta no sábado (30) e o caso agora é investigado pela Polícia Civil.

Os jovens deixaram a instituição, no bairro Vila Estádio, sem autorização e, até o momento, não foram localizados.

A situação veio à tona após o pai de uma das adolescentes procurar a unidade em busca de informações sobre a filha. Segundo relato prestado à polícia, ele recebeu uma ligação de uma pessoa que afirmou estar falando a pedido da própria adolescente, informando que ela havia fugido do abrigo.