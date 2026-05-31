Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas na manhã de sábado (30), no bairro Castelo Branco, em Araçatuba, após uma ocorrência inicialmente relacionada à perturbação do sossego público.
Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma denúncia na Rua Caiabis. Ao chegarem ao local, os policiais perceberam que dois adolescentes correram para dentro de uma residência ao notarem a presença das viaturas.
Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de crack com um dos jovens. A situação levou os policiais a aprofundarem a averiguação no imóvel.
Com a autorização da moradora, foi realizada uma vistoria na residência. Durante as buscas, os policiais localizaram outras porções de crack, uma quantidade de maconha e dinheiro em espécie. Os materiais estavam guardados em um dos quartos da casa, utilizado pela responsável pelo imóvel.
Diante dos indícios encontrados, a mulher foi conduzida à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência. Após a análise dos fatos e dos objetos apreendidos, a autoridade policial determinou a prisão da suspeita pelo crime de tráfico de entorpecentes.
Os adolescentes envolvidos na ocorrência foram encaminhados para os procedimentos legais e, posteriormente, entregues aos responsáveis. Já a mulher permaneceu detida e ficou à disposição da Justiça.
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