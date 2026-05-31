Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas na manhã de sábado (30), no bairro Castelo Branco, em Araçatuba, após uma ocorrência inicialmente relacionada à perturbação do sossego público.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender uma denúncia na Rua Caiabis. Ao chegarem ao local, os policiais perceberam que dois adolescentes correram para dentro de uma residência ao notarem a presença das viaturas.

Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de crack com um dos jovens. A situação levou os policiais a aprofundarem a averiguação no imóvel.