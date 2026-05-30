A Polícia Militar capturou quatro procurados da Justiça durante ações realizadas na sexta-feira (29) em diferentes municípios da região de Araçatuba. As prisões ocorreram durante patrulhamentos de rotina e atendimentos de ocorrências nos municípios de Araçatuba, Gastão Vidigal e Buritama.
Segundo a corporação, as abordagens foram realizadas nos bairros Porto Real, em Araçatuba; Bela Vista, em Gastão Vidigal; e nas regiões Central e Cidade Nova, em Buritama.
Durante as averiguações, os policiais constataram que os quatro indivíduos possuíam pendências judiciais e eram procurados pela Justiça. Entre os casos identificados estavam mandados relacionados à suspensão de regime prisional e também uma ordem de prisão preventiva expedida pelo Poder Judiciário.
Após a confirmação das informações nos sistemas policiais, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados às unidades competentes para o registro das ocorrências.
De acordo com a Polícia Militar, todos permaneceram detidos e ficaram à disposição da Justiça para o cumprimento das determinações judiciais e demais providências legais.
A corporação destacou que as capturas fazem parte das ações permanentes de patrulhamento e fiscalização realizadas na região com o objetivo de localizar pessoas procuradas e reforçar a segurança pública.
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