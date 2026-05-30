A Polícia Militar capturou quatro procurados da Justiça durante ações realizadas na sexta-feira (29) em diferentes municípios da região de Araçatuba. As prisões ocorreram durante patrulhamentos de rotina e atendimentos de ocorrências nos municípios de Araçatuba, Gastão Vidigal e Buritama.

Segundo a corporação, as abordagens foram realizadas nos bairros Porto Real, em Araçatuba; Bela Vista, em Gastão Vidigal; e nas regiões Central e Cidade Nova, em Buritama.

Durante as averiguações, os policiais constataram que os quatro indivíduos possuíam pendências judiciais e eram procurados pela Justiça. Entre os casos identificados estavam mandados relacionados à suspensão de regime prisional e também uma ordem de prisão preventiva expedida pelo Poder Judiciário.