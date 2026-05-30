Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (29), após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Jussara, em Araçatuba. Durante a perseguição, o suspeito descartou entorpecentes pelas ruas do bairro, mas acabou detido pelos policiais.

De acordo com a corporação, equipes realizavam patrulhamento com motocicletas quando perceberam a atitude suspeita do condutor. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu a determinação policial e iniciou uma fuga por diversas vias da região.

Durante o acompanhamento, os policiais observaram que o homem dispensava objetos pelo caminho. Após a abordagem e detenção do suspeito, as equipes refizeram o trajeto percorrido e localizaram uma sacola contendo drogas.