Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (29), após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Jussara, em Araçatuba. Durante a perseguição, o suspeito descartou entorpecentes pelas ruas do bairro, mas acabou detido pelos policiais.
De acordo com a corporação, equipes realizavam patrulhamento com motocicletas quando perceberam a atitude suspeita do condutor. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu a determinação policial e iniciou uma fuga por diversas vias da região.
Durante o acompanhamento, os policiais observaram que o homem dispensava objetos pelo caminho. Após a abordagem e detenção do suspeito, as equipes refizeram o trajeto percorrido e localizaram uma sacola contendo drogas.
Ainda segundo a Polícia Militar, o abordado também carregava microtubos com características semelhantes aos encontrados durante a fuga, além de dinheiro em espécie.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Araçatuba, onde foram apreendidos 76 microtubos contendo cocaína e R$ 220 em dinheiro.
Após analisar o caso, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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