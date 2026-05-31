Moradoras do bairro Águas Claras, em Araçatuba, reclamam da demora para conseguir consultas médicas na UBS (Unidade Básica de Saúde) Sidney Cinti, localizada na Avenida Ortêncio Giron. A espera tem causado preocupação principalmente entre pacientes que dependem de acompanhamento frequente para tratar problemas de saúde.

Uma das pacientes é a dona de casa Regina Paula Alves dos Reis. Com problemas cardíacos e uso contínuo de medicamentos, ela afirma que necessita de acompanhamento constante, mas enfrenta dificuldades para conseguir atendimento.

“Eu fui dia 12 de março para marcar, a minha consulta será dia 26 de junho. Eles alegam que não tem vaga, que está lotado, enquanto isso eu fico quase o ano todo sem saber como está minha saúde”, contou em entrevista à Folha/Sampi.