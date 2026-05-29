Uma jovem de 20 anos, que estava sendo procurada pela Justiça, foi presa na noite desta quinta-feira (28) no bairro Jussara, em Araçatuba. Contra ela havia um mandado de prisão definitivo expedido pela Justiça, com pena total de nove anos de reclusão em regime fechado.
Segundo informações da Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento preventivo quando passaram a intensificar diligências em possíveis locais onde a condenada poderia ser encontrada. Durante as buscas, os policiais localizaram a jovem na Rua Madalena Lourenço Bruno.
Após a abordagem e confirmação da ordem judicial, foi acionada uma policial feminina para a realização da revista pessoal. Em seguida, a jovem foi levada ao Plantão Policial, onde a prisão foi oficialmente ratificada pela autoridade de plantão.
Ainda conforme a PM, a condenação já transitou em julgado, não havendo mais possibilidade de recursos. A jovem foi sentenciada pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Depois dos procedimentos de praxe, ela permaneceu detida e ficou à disposição da Justiça.
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