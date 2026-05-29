A Polícia Civil de Araçatuba instaurou inquérito para investigar o roubo de uma motocicleta ocorrido na tarde de quinta-feira (28), no bairro São José. Um homem suspeito de participação no crime chegou a ser detido pela Polícia Militar, mas foi liberado após prestar depoimento.
Segundo o boletim de ocorrência, um autônomo de 36 anos foi abordado por indivíduos desconhecidos e agredido durante o assalto. Na sequência, teve a motocicleta roubada.
Policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento quando receberam informações do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre o crime. Durante as buscas, localizaram um suspeito com o veículo na rua Fundador Paulino Gatto.
Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e foi acompanhado pelos policiais por alguns quarteirões. Durante a abordagem, os PMs encontraram a chave da motocicleta roubada minutos antes.
Questionado, o suspeito afirmou que outras pessoas participaram da ação e indicou uma área de mata onde o veículo estaria escondido.
Moto recuperada
Os policiais foram até o local apontado, mas inicialmente não localizaram a motocicleta. Posteriormente, o veículo foi encontrado na garagem de uma residência, já sem as placas.
Em depoimento, o suspeito alegou que a vítima possuía uma dívida com um homem falecido recentemente e que, durante uma conversa com a viúva, teria levado a mão à cintura, simulando estar armado. Segundo ele, isso motivou a intervenção de outras pessoas, que passaram a agredi-lo.
Já a vítima relatou que trabalha como mototaxista por aplicativo e havia ido ao endereço após receber uma solicitação de corrida. Ao chegar ao local, foi surpreendida pelos agressores.
O caso foi apresentado ao delegado plantonista, que optou por não lavrar prisão em flagrante e determinou a abertura de inquérito para aprofundar as investigações. A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.