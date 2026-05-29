A Polícia Civil de Araçatuba instaurou inquérito para investigar o roubo de uma motocicleta ocorrido na tarde de quinta-feira (28), no bairro São José. Um homem suspeito de participação no crime chegou a ser detido pela Polícia Militar, mas foi liberado após prestar depoimento.

Segundo o boletim de ocorrência, um autônomo de 36 anos foi abordado por indivíduos desconhecidos e agredido durante o assalto. Na sequência, teve a motocicleta roubada.

Policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento quando receberam informações do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre o crime. Durante as buscas, localizaram um suspeito com o veículo na rua Fundador Paulino Gatto.