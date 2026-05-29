Os contribuintes de Araçatuba que ainda não realizaram a destinação de parte do Imposto de Renda aos fundos municipais têm até esta sexta-feira (29) para fazer a contribuição. O prazo coincide com a data limite para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026.

A iniciativa permite que uma parcela do imposto devido seja direcionada aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Pessoa Idosa, contribuindo para o financiamento de projetos sociais voltados ao atendimento desses públicos no município.

A campanha é coordenada pelos conselhos responsáveis pelas áreas da infância, adolescência e pessoa idosa, com apoio da Prefeitura de Araçatuba. O objetivo é incentivar os contribuintes a manterem os recursos na cidade, fortalecendo ações de proteção social e promoção da qualidade de vida para pessoas em situação de vulnerabilidade.