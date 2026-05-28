A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliará, a partir da próxima segunda-feira (1º), a vacinação contra a influenza para toda a população com mais de seis meses de idade. O vírus é causador da gripe.
A dose segue disponível também para os grupos prioritários, que ainda não atingiram a cobertura vacinal desejada de 90%, conforme parâmetro do Ministério da Saúde.
A campanha começou em 28 de março, inicialmente voltada a crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas e outros públicos definidos pelo Ministério da Saúde.
Desde o início da campanha, foram aplicadas 24.472 doses nesses grupos. Até o momento, foram vacinados 15.496 idosos, 2.191 crianças e 420 gestantes, o que representa cobertura de 32,81%. Outras 6.365 doses foram direcionadas aos demais públicos prioritários.
A imunização ocorre nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Três unidades atendem até as 22h: Morada dos Nobres, Planalto e Umuarama 2. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação, se tiver.
Prevenção
A diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, reforçou que a vacina é segura e está entre as principais medidas para prevenir casos graves, reduzir hospitalizações e evitar mortes associadas à doença, especialmente durante o inverno.
“Devido à baixa procura dos grupos prioritários, vamos liberar a vacinação para toda a população com mais de seis meses com o objetivo de ampliar o número de pessoas protegidas contra o vírus. Mas é essencial que crianças pequenas, idosos e gestantes se vacinem”, alertou.
A vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para manter a proteção contra as cepas mais recentes em circulação. O imunizante protege contra influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B.
Sintomas
A gripe é uma infecção respiratória transmitida por gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios, dores no corpo, dor de cabeça, tosse, coriza, dor de garganta, fadiga e mal-estar.
Em caso de sintomas, é necessário procurar atendimento médico.
Embora a doença evolua de forma leve na maioria dos casos, ela pode provocar complicações graves, como pneumonia e agravamento de doenças crônicas em idosos. Nas crianças menores de cinco anos, a infecção também pode evoluir rapidamente para quadros respiratórios mais graves.
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