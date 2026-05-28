A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliará, a partir da próxima segunda-feira (1º), a vacinação contra a influenza para toda a população com mais de seis meses de idade. O vírus é causador da gripe.

A dose segue disponível também para os grupos prioritários, que ainda não atingiram a cobertura vacinal desejada de 90%, conforme parâmetro do Ministério da Saúde.

A campanha começou em 28 de março, inicialmente voltada a crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos acima de 60 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas e outros públicos definidos pelo Ministério da Saúde.