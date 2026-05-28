Uma moradora de Araçatuba, de 64 anos, procurou a Polícia Civil após viver momentos de medo e tensão provocados por uma sequência de ameaças envolvendo uma suposta dívida feita pelo filho durante a pandemia.
O caso foi registrado nesta quarta-feira (27), no plantão policial, e agora será investigado pelas autoridades.
De acordo com o relato da vítima, o filho teria feito um empréstimo com um homem conhecido como “Carlão Gordo”, apontado informalmente como agiota. Ela afirmou que parte da dívida chegou a ser paga, mas, depois disso, o rapaz se mudou para Limeira.
Mesmo após a mudança, segundo a denúncia, pessoas ligadas ao cobrador continuaram procurando pelo homem e intensificaram as ameaças.
A mulher contou à polícia que, há cerca de duas semanas, foi abordada enquanto caminhava pela Avenida Juscelino Kubitschek. Dentro de um carro preto, homens teriam perguntado pelo paradeiro do filho e feito ameaças contra toda a família.
Dias depois, uma nova intimidação aconteceu. Desta vez, um homem em um veículo prata teria repetido as cobranças e reforçado as ameaças.
O episódio mais assustador ocorreu poucos dias depois. Conforme o boletim de ocorrência, um motociclista usando capacete entregou um pacote na residência da vítima e disse que o conteúdo seria “para cada integrante da família”.
Ao abrir o embrulho, a idosa encontrou quatro munições intactas de arma de fogo. Segundo ela, o caso deixou todos da casa abalados e vivendo sob medo constante.
Ainda conforme o registro policial, o filho da vítima teria deixado o Brasil temendo sofrer represálias.
A Polícia Civil apura o caso e investiga possíveis crimes de ameaça, intimidação e extorsão.
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