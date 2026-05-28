Uma moradora de Araçatuba, de 64 anos, procurou a Polícia Civil após viver momentos de medo e tensão provocados por uma sequência de ameaças envolvendo uma suposta dívida feita pelo filho durante a pandemia.

O caso foi registrado nesta quarta-feira (27), no plantão policial, e agora será investigado pelas autoridades.

De acordo com o relato da vítima, o filho teria feito um empréstimo com um homem conhecido como “Carlão Gordo”, apontado informalmente como agiota. Ela afirmou que parte da dívida chegou a ser paga, mas, depois disso, o rapaz se mudou para Limeira.