28 de maio de 2026
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AMEAÇA

Mulher recebe munições após ameaças por dívida do filho

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan
Moradora de Araçatuba procurou a polícia após ameaças ligadas a uma dívida feita pelo filho; pacote entregue em casa tinha quatro munições intactas
Moradora de Araçatuba procurou a polícia após ameaças ligadas a uma dívida feita pelo filho; pacote entregue em casa tinha quatro munições intactas

Uma moradora de Araçatuba, de 64 anos, procurou a Polícia Civil após viver momentos de medo e tensão provocados por uma sequência de ameaças envolvendo uma suposta dívida feita pelo filho durante a pandemia.

O caso foi registrado nesta quarta-feira (27), no plantão policial, e agora será investigado pelas autoridades.

De acordo com o relato da vítima, o filho teria feito um empréstimo com um homem conhecido como “Carlão Gordo”, apontado informalmente como agiota. Ela afirmou que parte da dívida chegou a ser paga, mas, depois disso, o rapaz se mudou para Limeira.

Mesmo após a mudança, segundo a denúncia, pessoas ligadas ao cobrador continuaram procurando pelo homem e intensificaram as ameaças.

A mulher contou à polícia que, há cerca de duas semanas, foi abordada enquanto caminhava pela Avenida Juscelino Kubitschek. Dentro de um carro preto, homens teriam perguntado pelo paradeiro do filho e feito ameaças contra toda a família.

Dias depois, uma nova intimidação aconteceu. Desta vez, um homem em um veículo prata teria repetido as cobranças e reforçado as ameaças.

O episódio mais assustador ocorreu poucos dias depois. Conforme o boletim de ocorrência, um motociclista usando capacete entregou um pacote na residência da vítima e disse que o conteúdo seria “para cada integrante da família”.

Ao abrir o embrulho, a idosa encontrou quatro munições intactas de arma de fogo. Segundo ela, o caso deixou todos da casa abalados e vivendo sob medo constante.

Ainda conforme o registro policial, o filho da vítima teria deixado o Brasil temendo sofrer represálias.

A Polícia Civil apura o caso e investiga possíveis crimes de ameaça, intimidação e extorsão.

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