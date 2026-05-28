Mais um golpe do falso advogado foi registrado em Araçatuba. Desta vez, mãe e filho perderam mais de R$ 24 mil. Foi o segundo caso registrado nesta semana na cidade. A Polícia Civil e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) alertam sobre o crescimento desse tipo de estelionato.

A aposentada, de 59 anos, e o filho dela, um recepcionista de 26 anos, procuraram a Central de Polícia Judiciária na noite de quarta-feira (27) e registraram boletim de ocorrência. Eles contaram em depoimento que um homem entrou em contato se passando pelo advogado da família, profissional com quem mantém serviços advocatícios por conta de uma ação civil de ressarcimento de juros.

Durante o contato, o estelionatário afirmou que o processo havia sido julgado favoravelmente e de que haveria uma quantia de R$ 11 mil a ser recebida, mas que para a liberação do crédito seria necessário o pagamento, via PIX, de valores referentes à quitação de impostos e taxas.