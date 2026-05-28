Mais um golpe do falso advogado foi registrado em Araçatuba. Desta vez, mãe e filho perderam mais de R$ 24 mil. Foi o segundo caso registrado nesta semana na cidade. A Polícia Civil e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) alertam sobre o crescimento desse tipo de estelionato.
A aposentada, de 59 anos, e o filho dela, um recepcionista de 26 anos, procuraram a Central de Polícia Judiciária na noite de quarta-feira (27) e registraram boletim de ocorrência. Eles contaram em depoimento que um homem entrou em contato se passando pelo advogado da família, profissional com quem mantém serviços advocatícios por conta de uma ação civil de ressarcimento de juros.
Durante o contato, o estelionatário afirmou que o processo havia sido julgado favoravelmente e de que haveria uma quantia de R$ 11 mil a ser recebida, mas que para a liberação do crédito seria necessário o pagamento, via PIX, de valores referentes à quitação de impostos e taxas.
As vítimas, então, realizaram cinco transferências, totalizando prejuízo de R$ 24.240,00. Os valores eram oriundos de reservas financeiras e até de empréstimos realizados no momento do golpe.
Alguns minutos depois, os declarantes entraram em contato com o verdadeiro advogado e foram informados de que não houve nenhum tipo de conversa, percebendo, então, de que tinham caído em um golpe. A Polícia Civil registrou o caso como estelionato e um inquérito será aberto para dar andamento às investigações.
Alerta
Esse foi o segundo caso envolvendo o golpe do falso advogado, em Araçatuba, nesta semana. Antes, uma manicure, de 65 anos, também foi vítima e perdeu mais de R$ 50 mil. Os criminosos chegaram a simular uma audiência virtual para enganá-la.
Diante do crescente número de golpes desse tipo, a Polícia Civil e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) alertam para que pessoas com processos em andamento nunca acreditem que devem realizar algum tipo de transferência bancária ou PIX diante de uma sentença favorável.
Em entrevista à Folha na quarta-feira (27), o presidente da OAB de Araçatuba, Pedro Augusto Chagas Júnior, trouxe orientações contra esse tipo de situação. A reportagem na íntegra pode ser acessada aqui.
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