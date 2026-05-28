Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (28) por posse ilegal de arma de fogo e munição durante a operação Ártemis, deflagrada pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), em Araçatuba. Outros dois mandados de busca e apreensão e um de prisão também foram cumpridos em investigações sobre violência contra a mulher e estupro de vulnerável.

A operação envolveu sete policiais civis e três delegados, incluindo o coordenador da ação, delegado Flávio Barbieri. Durante as buscas em um dos endereços, as equipes apreenderam uma espingarda de chumbinho adaptada para calibre 22. O proprietário confessou a adaptação e alegou a utilização para caça.

Mas, de acordo com a polícia, o suspeito é investigado em um inquérito que apura violência doméstica e ameaça contra a ex-mulher. Diante do que foi encontrado na casa onde mora, no bairro Morada dos Nobres, ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado até a sede da DDM. A polícia arbitrou fiança de um salário mínimo, que até a publicação desta reportagem não havia sido quitada pelo investigado.

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