Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de Araçatuba na tarde dessa quarta-feira (28), suspeita de envolvimento em furto de roupas no bairro Dona Amélia. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após denúncias de que ela estaria comercializando peças de origem suspeita em uma área esportiva da cidade.
Segundo informações da corporação, a suspeita foi localizada na Avenida José Ferreira Batista carregando duas bolsas com diversas roupas. Durante a abordagem, ela não apresentou notas fiscais dos produtos e negou que estivesse realizando vendas no local.
Testemunhas relataram aos policiais que a mulher costumava comercializar roupas com frequência nas proximidades do comércio. Posteriormente, a proprietária de uma loja compareceu ao Distrito Policial e reconheceu as peças apreendidas como pertencentes ao estabelecimento.
Ainda conforme o relato da comerciante, vários itens do estoque haviam desaparecido recentemente. As roupas recuperadas foram avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil.
Após ser ouvida na unidade policial, a mulher foi liberada. Os objetos apreendidos permaneceram à disposição da Justiça para investigação e eventual devolução à proprietária.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.