Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de Araçatuba na tarde dessa quarta-feira (28), suspeita de envolvimento em furto de roupas no bairro Dona Amélia. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após denúncias de que ela estaria comercializando peças de origem suspeita em uma área esportiva da cidade.

Segundo informações da corporação, a suspeita foi localizada na Avenida José Ferreira Batista carregando duas bolsas com diversas roupas. Durante a abordagem, ela não apresentou notas fiscais dos produtos e negou que estivesse realizando vendas no local.

Testemunhas relataram aos policiais que a mulher costumava comercializar roupas com frequência nas proximidades do comércio. Posteriormente, a proprietária de uma loja compareceu ao Distrito Policial e reconheceu as peças apreendidas como pertencentes ao estabelecimento.