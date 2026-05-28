28 de maio de 2026
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ARAÇATUBA

Mulher é levada à delegacia com roupas furtadas de loja

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Peças avaliadas em cerca de R$ 6 mil foram reconhecidas pela proprietária do estabelecimento em Araçatuba
Peças avaliadas em cerca de R$ 6 mil foram reconhecidas pela proprietária do estabelecimento em Araçatuba

Uma mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de Araçatuba na tarde dessa quarta-feira (28), suspeita de envolvimento em furto de roupas no bairro Dona Amélia. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após denúncias de que ela estaria comercializando peças de origem suspeita em uma área esportiva da cidade.

Segundo informações da corporação, a suspeita foi localizada na Avenida José Ferreira Batista carregando duas bolsas com diversas roupas. Durante a abordagem, ela não apresentou notas fiscais dos produtos e negou que estivesse realizando vendas no local.

Testemunhas relataram aos policiais que a mulher costumava comercializar roupas com frequência nas proximidades do comércio. Posteriormente, a proprietária de uma loja compareceu ao Distrito Policial e reconheceu as peças apreendidas como pertencentes ao estabelecimento.

Ainda conforme o relato da comerciante, vários itens do estoque haviam desaparecido recentemente. As roupas recuperadas foram avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil.

Após ser ouvida na unidade policial, a mulher foi liberada. Os objetos apreendidos permaneceram à disposição da Justiça para investigação e eventual devolução à proprietária.

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