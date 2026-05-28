Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (28), no bairro Novo Umuarama, em Araçatuba, durante patrulhamento preventivo realizado por equipes da Polícia Militar.
Segundo informações da corporação, os policiais realizavam ronda pela Rua Valparaíso quando perceberam a atitude suspeita do indivíduo. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir da abordagem, mas acabou alcançado e detido pelas equipes.
Durante a revista pessoal e buscas nas proximidades, os policiais localizaram 37 microtubos com cocaína, 17 porções de crack, um aparelho celular e R$ 110 em dinheiro.
Após a apreensão dos entorpecentes, o suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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