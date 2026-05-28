A Prefeitura de Araçatuba, em parceria com o Sebrae-SP, iniciou as inscrições para uma trilha de capacitação direcionada a empresas do setor varejista do município. A programação será realizada entre os meses de julho e outubro de 2026, com atividades presenciais e remotas voltadas ao aprimoramento da gestão empresarial.
O programa contempla cursos técnicos, desenvolvimento de lideranças e consultorias especializadas, com foco na qualificação de micro e pequenos empreendedores locais. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 1º e 30 de junho, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelos organizadores.
Segundo a proposta apresentada pelas instituições, a iniciativa busca ampliar a competitividade do comércio varejista por meio de ferramentas aplicadas à gestão financeira, liderança de equipes e estratégias de marketing digital.
A programação será aberta com o curso “Faça a Gestão Financeira do seu Pequeno Negócio”, previsto para ocorrer entre os dias 6 e 10 de julho. A capacitação terá carga horária de 15 horas e abordará temas relacionados ao controle financeiro, fluxo de caixa e planejamento administrativo.
Na sequência, entre os dias 8 e 17 de setembro, será promovido o curso “Seja uma Liderança Inspiradora”, direcionado ao desenvolvimento de competências voltadas à gestão de pessoas, liderança organizacional e fortalecimento de equipes.
Já em outubro, entre os dias 4 e 9, os participantes poderão acompanhar o módulo “Faça uma Estratégia Digital de Sucesso com Ferramentas de Marketing”, com conteúdo voltado à ampliação da presença digital das empresas e utilização estratégica de ferramentas de comunicação e relacionamento com clientes.
Além das capacitações coletivas, o programa prevê consultorias individuais para os empreendedores selecionados. Entre elas estão atendimentos remotos voltados ao controle financeiro e consultorias presenciais relacionadas à gestão de vendas e eficiência comercial.
As atividades presenciais serão realizadas em Araçatuba, na Avenida dos Araçás, região central da cidade. As vagas são limitadas e o preenchimento seguirá critérios definidos pelo programa de capacitação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.