A Prefeitura de Araçatuba, em parceria com o Sebrae-SP, iniciou as inscrições para uma trilha de capacitação direcionada a empresas do setor varejista do município. A programação será realizada entre os meses de julho e outubro de 2026, com atividades presenciais e remotas voltadas ao aprimoramento da gestão empresarial.

O programa contempla cursos técnicos, desenvolvimento de lideranças e consultorias especializadas, com foco na qualificação de micro e pequenos empreendedores locais. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 1º e 30 de junho, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelos organizadores.

Segundo a proposta apresentada pelas instituições, a iniciativa busca ampliar a competitividade do comércio varejista por meio de ferramentas aplicadas à gestão financeira, liderança de equipes e estratégias de marketing digital.