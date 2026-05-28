Dados divulgados ontem, quarta-feira (28) pelo Atlas da Violência 2026, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam diferenças significativas nos índices de homicídios entre cidades da região de Araçatuba.

Segundo o estudo, Araçatuba, maior cidade da região, registrou taxa de 23,1 homicídios por 100 mil habitantes, com 48 homicídios contabilizados no período analisado. O município aparece na 1.739ª posição do ranking nacional.

Já Birigui aparece entre os melhores índices do Brasil entre cidades com mais de 100 mil habitantes. O município registrou taxa de apenas 4,1 homicídios por 100 mil habitantes, com cinco homicídios contabilizados, ocupando a 7ª colocação nacional entre as cidades mais seguras do país dentro do recorte populacional utilizado pelo levantamento.