Dados divulgados ontem, quarta-feira (28) pelo Atlas da Violência 2026, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam diferenças significativas nos índices de homicídios entre cidades da região de Araçatuba.
Segundo o estudo, Araçatuba, maior cidade da região, registrou taxa de 23,1 homicídios por 100 mil habitantes, com 48 homicídios contabilizados no período analisado. O município aparece na 1.739ª posição do ranking nacional.
Já Birigui aparece entre os melhores índices do Brasil entre cidades com mais de 100 mil habitantes. O município registrou taxa de apenas 4,1 homicídios por 100 mil habitantes, com cinco homicídios contabilizados, ocupando a 7ª colocação nacional entre as cidades mais seguras do país dentro do recorte populacional utilizado pelo levantamento.
Outro município da região que apresentou índice considerado baixo foi Penápolis, com taxa de 11,1 homicídios por 100 mil habitantes e sete homicídios registrados. A cidade aparece na 2.999ª posição do ranking nacional.
Entre os municípios regionais analisados, Guararapes apresentou taxa de 18,8 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto Andradina registrou 6,5 homicídios por 100 mil habitantes. Vale lembrar que as três cidades estão abaixo de 100 mil moradores, ou seja, por possuir população inferior ao critério mínimo utilizado em alguns recortes nacionais do estudo, elas não integram determinadas listas comparativas divulgadas pelo Atlas.
O levantamento também mostra que São José do Rio Preto teve taxa de 10,8 homicídios por 100 mil habitantes, com 54 homicídios registrados, índice inferior ao de Araçatuba mesmo possuindo população superior a 500 mil habitantes.
São Paulo domina ranking das cidades mais seguras
O Atlas da Violência 2026 revelou ainda que o estado de São Paulo concentra boa parte das cidades mais seguras do Brasil. Das 20 primeiras colocadas no ranking nacional de menores taxas de homicídio, 13 são paulistas.
Além de Birigui, aparecem entre os destaques municípios como Santa Bárbara d’Oeste, Bragança Paulista, Itatiba, Atibaia e Votuporanga.
O estudo avaliou 336 municípios brasileiros e utilizou como base a taxa estimada de homicídios por 100 mil habitantes. O levantamento considera não apenas os dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, mas também estimativas de homicídios ocultos calculadas pelo Ipea.
Confira a lista das cidades com mais de 30 mil habitantes na região:
Acima de 200 mil habitantes
Araçatuba
Posição no ranking nacional: 1.739º
Homicídios registrados: 48
População: 207.775
Taxa de homicídios: 23,1 por 100 mil habitantes
São José do Rio Preto
Posição no ranking nacional: 3.033º
Homicídios registrados: 54
População: 501.597
Taxa de homicídios: 10,8 por 100 mil habitantes
Entre 100 mil e 200 mil habitantes
Birigui
Posição no ranking nacional: 3.740º
Homicídios registrados: 5
População: 122.988
Taxa de homicídios: 4,1 por 100 mil habitantes
Entre 30 mil e 100 mil habitantes
Guararapes
Posição no ranking nacional: 2.155º
Homicídios registrados: 6
População: 31.872
Taxa de homicídios: 18,8 por 100 mil habitantes
Penápolis
Posição no ranking nacional: 2.999º
Homicídios registrados: 7
População: 63.317
Taxa de homicídios: 11,1 por 100 mil habitantes
Andradina
Posição no ranking nacional: 3.551º
Homicídios registrados: 4
População: 61.473
Taxa de homicídios: 6,5 por 100 mil habitantes
Confira as cidades paulistas que aparecem entre as mais seguras do país:
• Santa Bárbara d’Oeste – 3,2 homicídios por 100 mil habitantes;
• Bragança Paulista – 3,8;
• Itatiba – 4,0;
• Birigui – 4,1;
• Atibaia – 4,8;
• Votuporanga – 5,0.
O levantamento completo integra a edição 2026 do Atlas da Violência, considerada uma das principais referências nacionais sobre segurança pública e criminalidade no país.
Veja as 20 cidades mais seguras do Brasil em 2024
Taxa de homicídio estimado por 100 mil habitantes, em ordem crescente:
Jaraguá do Sul (SC): 2,0;
Brusque (SC): 2,6;
Santa Bárbara d’Oeste (SP): 3,2;
Lavras (MG): 3,6;
Bragança Paulista (SP): 3,8;
Itatiba (SP): 4,0;
Birigui (SP): 4,1;
Ituiutaba (MG): 4,7;
Atibaia (SP): 4,8;
Votuporanga (SP): 5,0;
Tubarão (SC): 5,2;
Indaiatuba (SP): 5,6;
Salto (SP): 5,7;
Blumenau (SC): 5,8;
São José dos Campos (SP): 5,9;
Araraquara (SP): 6,3;
Arapongas (PR): 6,5;
Marília (SP): 6,5;
Mogi das Cruzes (SP): 6,6;
Cotia (SP): 6,6.
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