O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (28), a partir das 9h da manhã, no Fórum da cidade, o réu Lucas Amoroso Custódio, acusado de tentar matar o próprio pai durante uma briga familiar ocorrida em maio de 2020, no bairro Alvorada.
Segundo a denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, o caso aconteceu durante um churrasco entre familiares e amigos, quando o acusado teria iniciado uma discussão com o pai, André Ângelo Custódio. A confusão rapidamente evoluiu para agressões físicas e momentos de extrema violência.
De acordo com os autos, após a briga inicial, Lucas teria arremessado blocos de concreto contra as vítimas, atingindo Sandra Regina Arcain, companheira do pai, causando ferimentos leves. Em seguida, ele foi até a residência da família, destruiu uma televisão de 48 polegadas com golpes de madeira e pegou duas facas antes de retornar ao local do churrasco.
Ainda conforme o processo, ao perceber que o filho estava armado, André tentou impedir sua aproximação usando um pedaço de madeira. Neste momento, Lucas teria arremessado uma das facas, atingindo o abdômen do pai. A lâmina ficou cravada na vítima, que precisou ser socorrida às pressas e submetida a cirurgia de emergência na Santa Casa de Araçatuba.
O Ministério Público sustenta que houve tentativa de homicídio qualificado pelo vínculo familiar, além dos crimes de lesão corporal e dano ao patrimônio. O promotor Adelmo Pinho pediu a condenação do acusado e o envio do caso ao Tribunal do Júri.
Em decisão assinada em agosto de 2022, o juiz Roberto Soares Leite entendeu que existiam provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para que Lucas fosse submetido ao julgamento popular.
Durante o processo, testemunhas relataram que o acusado estava alterado e teria perseguido Sandra com uma faca antes de atingir o pai. Uma das testemunhas afirmou que Lucas arremessou a faca a cerca de quatro metros de distância, acertando diretamente a barriga da vítima.
Em depoimento prestado ainda na fase policial, Lucas admitiu ter arremessado a faca contra o pai, mas alegou que agiu tomado pela raiva após uma luta corporal e afirmou que “não tinha intenção de matar”.
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