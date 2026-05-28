O Tribunal do Júri de Araçatuba julga nesta quinta-feira (28), a partir das 9h da manhã, no Fórum da cidade, o réu Lucas Amoroso Custódio, acusado de tentar matar o próprio pai durante uma briga familiar ocorrida em maio de 2020, no bairro Alvorada.

Segundo a denúncia oferecida pelo promotor de Justiça Adelmo Pinho, o caso aconteceu durante um churrasco entre familiares e amigos, quando o acusado teria iniciado uma discussão com o pai, André Ângelo Custódio. A confusão rapidamente evoluiu para agressões físicas e momentos de extrema violência.

De acordo com os autos, após a briga inicial, Lucas teria arremessado blocos de concreto contra as vítimas, atingindo Sandra Regina Arcain, companheira do pai, causando ferimentos leves. Em seguida, ele foi até a residência da família, destruiu uma televisão de 48 polegadas com golpes de madeira e pegou duas facas antes de retornar ao local do churrasco.