Uma auxiliar administrativa de 51 anos procurou a polícia na tarde desta quarta-feira (27) depois de comprar um videogame em uma plataforma de vendas on-line e receber uma caixa com sacos de açúcar e farinha de trigo. O caso aconteceu em Araçatuba.
A vítima contou em depoimento que comprou um Playstation 5 por meio de um aplicativo e usou o cartão de crédito para fazer o pagamento de R$ 4.549,00, dividido em dez parcelas.
Um dia depois, o produto chegou à residência onde ela mora, mas, ao abrir a caixa, teve uma surpresa: em vez do videogame, havia dois pacotes de açúcar e um de farinha de trigo.
A auxiliar relatou ainda que entrou em contato imediatamente pela plataforma ao perceber que a conta do suposto vendedor havia desaparecido. Ela foi orientada a apresentar documentos de identificação e reconhecimento, além das provas da fraude. A análise da situação levaria 24 horas.
Ela também fez contato com o banco e foi orientada a registrar boletim de ocorrência para que as medidas cabíveis sejam tomadas. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da plataforma de e-commerce e aguarda retorno.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.