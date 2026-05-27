Uma auxiliar administrativa de 51 anos procurou a polícia na tarde desta quarta-feira (27) depois de comprar um videogame em uma plataforma de vendas on-line e receber uma caixa com sacos de açúcar e farinha de trigo. O caso aconteceu em Araçatuba.

A vítima contou em depoimento que comprou um Playstation 5 por meio de um aplicativo e usou o cartão de crédito para fazer o pagamento de R$ 4.549,00, dividido em dez parcelas.

Um dia depois, o produto chegou à residência onde ela mora, mas, ao abrir a caixa, teve uma surpresa: em vez do videogame, havia dois pacotes de açúcar e um de farinha de trigo.