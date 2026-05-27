Após ser questionada pela reportagem sobre a entrega do relatório final da CPI da Guarda Municipal, realizada durante a sessão desta segunda-feira (25), a Prefeitura de Araçatuba se manifestou oficialmente e contestou os apontamentos levantados pela comissão.
Em nota encaminhada à reportagem, o Executivo Municipal afirmou que mantém o mesmo posicionamento já apresentado anteriormente ao Ministério Público. A administração destacou que o Conselho Superior do órgão determinou o arquivamento da denúncia por ausência de indícios de improbidade administrativa que justificassem o prosseguimento das investigações.
A Prefeitura também defendeu a atuação da Guarda Civil Municipal na segurança do prefeito. Segundo o Executivo, a atividade possui respaldo na Lei Federal nº 13.022/2014, conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais.
De acordo com a administração, a legislação prevê entre as atribuições da corporação o auxílio na proteção de autoridades públicas, o que legitimaria a presença de agentes na segurança do chefe do Executivo, desde que dentro dos parâmetros legais e sem caracterização de desvio de função.
A manifestação ocorreu após a divulgação do relatório final da CPI, que voltou a gerar repercussão política nos bastidores da cidade. Mesmo com o posicionamento oficial do Executivo, o tema segue provocando debates entre vereadores, servidores e parte da população.
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