A Polícia Civil de Araçatuba, por meio da Delegacia de Homicídios, realiza buscas para localizar a jovem Yasmin Alves Castilho, de 25 anos. Ela é de Campinas e teria se envolvido com um homem ainda não identificado, passando a ser coagida e ameaçada por ele. O caso é investigado.

A Folha da Região/Sampi entrou em contato com a mãe da jovem, que mora em Campinas, mas está na região em busca da filha. Ela informou que Yasmin conheceu o rapaz recentemente, mas ninguém da família chegou a conhecê-lo pessoalmente, apenas por fotos.

“Depois de duas semanas que ela estava o conhecendo, ele levou minha filha. A gente não sabe absolutamente nada, somente o histórico de que ele seria agressivo, que bate em mulheres”, contou.