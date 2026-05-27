A Polícia Civil de Araçatuba, por meio da Delegacia de Homicídios, realiza buscas para localizar a jovem Yasmin Alves Castilho, de 25 anos. Ela é de Campinas e teria se envolvido com um homem ainda não identificado, passando a ser coagida e ameaçada por ele. O caso é investigado.
A Folha da Região/Sampi entrou em contato com a mãe da jovem, que mora em Campinas, mas está na região em busca da filha. Ela informou que Yasmin conheceu o rapaz recentemente, mas ninguém da família chegou a conhecê-lo pessoalmente, apenas por fotos.
“Depois de duas semanas que ela estava o conhecendo, ele levou minha filha. A gente não sabe absolutamente nada, somente o histórico de que ele seria agressivo, que bate em mulheres”, contou.
Ainda de acordo com o relato, o homem teria usado a jovem para pedir ajuda em uma casa, em Araçatuba, alegando que ela estaria grávida. Os dois foram acolhidos pelos moradores por dois dias. Em determinado momento, Yasmin conseguiu se desvencilhar do suspeito e pediu ajuda à dona da residência.
“Ela falou tudo o que estava acontecendo, que estava com ele contra a própria vontade, que ele não a deixava ir embora e que vinha sendo ameaçada e agredida”, revelou a mãe da jovem.
Quando os moradores tentaram chamar a polícia, o suspeito percebeu a situação, agrediu o proprietário da casa e fugiu levando Yasmin novamente. Desde então, os dois estão em paradeiro desconhecido.
Polícia investiga
Os pais de Yasmin, ao tomarem conhecimento de que ela estaria em Araçatuba, chegaram à cidade na última segunda-feira (25). Eles procuraram ajuda na Polícia Civil, que iniciou as buscas.
A reportagem apurou que, na manhã desta quarta-feira (27), uma pessoa teria visto uma mulher com as mesmas características da jovem. As equipes foram até o local, mas não conseguiram confirmar a identidade dela.
O caso segue em investigação. Qualquer informação pode ser comunicada à Polícia Civil pelo telefone 197 ou à Polícia Militar pelo 190.
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