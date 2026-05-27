O presidente da subseção de Araçatuba da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Pedro Augusto Chagas Júnior, alertou a população sobre os cuidados para evitar o golpe do falso advogado, crime que tem feito vítimas em todo o país.
Em Araçatuba, uma manicure de 65 anos perdeu mais de R$ 50 mil após criminosos simularem até mesmo uma audiência virtual para convencê-la a realizar transferências bancárias.
Segundo ele, pedidos urgentes de pagamento, contatos feitos por números desconhecidos e solicitações fora do procedimento judicial são sinais de alerta para possíveis fraudes.
Leia a entrevista
Folha da Região: Primeiramente, qual é a orientação da OAB em relação a esse crime que, infelizmente, cada vez mais acontece, não só aqui em Araçatuba, mas em toda a região e em todo o Brasil?
Pedro Augusto Chagas Júnior: “A orientação principal da OAB para a sociedade em geral é ficar atenta a mensagens recebidas por WhatsApp de telefones que não são aqueles costumeiramente utilizados pelos advogados. Esse é o primeiro passo. Após isso, verificar se há pedido urgente de pagamento, transferência de valores ou envio de documentos. Isso não existe no procedimento judiciário e é um forte indício de fraude.”
Folha da Região: Doutor, também é muito importante que a pessoa ligue para o advogado naquele número que sempre utilizou e confirme a identidade, não é?
Pedro Augusto Chagas Júnior: “Exatamente. Boa parte desses golpes acontece no período noturno justamente para dificultar esse procedimento. Se a pessoa recebe mensagem ou ligação de um número diferente do habitual, ela não deve fazer qualquer transferência nem enviar documentos. O correto é aguardar e entrar em contato diretamente com o advogado para confirmar a veracidade das informações.”
Folha da Região: A OAB também tem atuado junto às autoridades para combater esse tipo de crime, inclusive com orientações aos próprios advogados?
Pedro Augusto Chagas Júnior: “A OAB participa de tratativas com as big techs para tentar evitar essas fraudes, além de operações com a Polícia Civil e o Ministério Público para localizar e prender os golpistas. O advogado também precisa se precaver, avisar seus clientes sobre esse tipo de golpe e estabelecer canais oficiais de contato.”
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