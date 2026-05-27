O presidente da subseção de Araçatuba da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Pedro Augusto Chagas Júnior, alertou a população sobre os cuidados para evitar o golpe do falso advogado, crime que tem feito vítimas em todo o país.

Em Araçatuba, uma manicure de 65 anos perdeu mais de R$ 50 mil após criminosos simularem até mesmo uma audiência virtual para convencê-la a realizar transferências bancárias.

Segundo ele, pedidos urgentes de pagamento, contatos feitos por números desconhecidos e solicitações fora do procedimento judicial são sinais de alerta para possíveis fraudes.

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