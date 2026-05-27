27 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
PERIGO

Idoso é encontrado morto em quarto de hotel em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Polícia Civil tenta localizar familiares no Piauí
Polícia Civil tenta localizar familiares no Piauí

José Amparo Vieira dos Santos, de 67 anos, foi encontrado morto na tarde da última segunda-feira (25) dentro do quarto de um hotel localizado na região central de Araçatuba. O caso foi oficialmente registrado pela Polícia Civil na manhã de terça-feira (26).

Segundo informações apuradas, equipes policiais foram acionadas pouco depois das 13h após funcionários do hotel estranharem a ausência de movimentação do hóspede. Ao entrarem no quarto, encontraram José caído ao lado da cama, já sem sinais vitais.

O responsável pelo estabelecimento acionou imediatamente a polícia, que compareceu ao local para atender a ocorrência. Um agente funerário também esteve na delegacia para comunicar o óbito e auxiliar na tentativa de identificação de possíveis familiares da vítima.

De acordo com os documentos pessoais encontrados, José seria natural de Parnaíba, no estado do Piauí. A Polícia Civil tenta contato com a Delegacia de Polícia da cidade nordestina para localizar parentes do idoso.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, não foram identificados sinais aparentes de violência no corpo ou indícios de crime no quarto do hotel. Por esse motivo, o local não precisou passar por perícia técnica.

O corpo foi recolhido pela funerária de plantão e permanece aguardando reconhecimento e contato de familiares. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários