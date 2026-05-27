José Amparo Vieira dos Santos, de 67 anos, foi encontrado morto na tarde da última segunda-feira (25) dentro do quarto de um hotel localizado na região central de Araçatuba. O caso foi oficialmente registrado pela Polícia Civil na manhã de terça-feira (26).
Segundo informações apuradas, equipes policiais foram acionadas pouco depois das 13h após funcionários do hotel estranharem a ausência de movimentação do hóspede. Ao entrarem no quarto, encontraram José caído ao lado da cama, já sem sinais vitais.
O responsável pelo estabelecimento acionou imediatamente a polícia, que compareceu ao local para atender a ocorrência. Um agente funerário também esteve na delegacia para comunicar o óbito e auxiliar na tentativa de identificação de possíveis familiares da vítima.
De acordo com os documentos pessoais encontrados, José seria natural de Parnaíba, no estado do Piauí. A Polícia Civil tenta contato com a Delegacia de Polícia da cidade nordestina para localizar parentes do idoso.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, não foram identificados sinais aparentes de violência no corpo ou indícios de crime no quarto do hotel. Por esse motivo, o local não precisou passar por perícia técnica.
O corpo foi recolhido pela funerária de plantão e permanece aguardando reconhecimento e contato de familiares. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
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