A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou um novo pacote de investimentos voltado à climatização de escolas estaduais. A previsão é de R$ 170 milhões para intervenções em 446 unidades de ensino em diferentes regiões do estado, priorizando cidades com temperaturas mais elevadas.
Para a região de Araçatuba, a estimativa de investimento é de R$ 4,3 milhões, segundo informações divulgadas pela pasta.
A reportagem da Folha da Região entrou em contato com a Diretoria de Ensino de Araçatuba, que informou quais unidades devem ser contempladas nesta primeira etapa do programa na regional.
Em Araçatuba, a escola indicada é a Escola Estadual Professora Licolina Villela Reis Alves que fica na Vila Estádio. Em Guararapes, a unidade contemplada é a Escola Estadual Professor Waldemar Queiroz.
Já na região de Andradina, as escolas listadas são a EE Juventino Nogueira Ramos, EE Professora Zilda Prado Paulovich e EE Coronel Francisco Schmidt. Também está prevista a inclusão da EE Manoel Bento Neto, em Santópolis do Aguapeí, que pertece à regional de Penápolis.
Segundo a Seduc-SP, a climatização passou a integrar uma das principais frentes de infraestrutura da rede estadual nos últimos anos. A pasta afirma que, desde 2023, cerca de R$ 570 milhões já foram destinados a obras relacionadas à instalação de sistemas de ar-condicionado em escolas paulistas. Na região de Araçatuba, o número informado pela secretaria é de 44 unidades.
Com o novo pacote anunciado, a expectativa da gestão estadual é alcançar cerca de 1,5 mil escolas climatizadas entre as aproximadamente 5 mil unidades da rede pública paulista.
As obras são executadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Conforme o órgão, o processo envolve adequação da rede elétrica das escolas, instalação dos aparelhos de climatização e posterior ligação da energia pelas concessionárias responsáveis.
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