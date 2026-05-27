A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) anunciou um novo pacote de investimentos voltado à climatização de escolas estaduais. A previsão é de R$ 170 milhões para intervenções em 446 unidades de ensino em diferentes regiões do estado, priorizando cidades com temperaturas mais elevadas.

Para a região de Araçatuba, a estimativa de investimento é de R$ 4,3 milhões, segundo informações divulgadas pela pasta.

A reportagem da Folha da Região entrou em contato com a Diretoria de Ensino de Araçatuba, que informou quais unidades devem ser contempladas nesta primeira etapa do programa na regional.