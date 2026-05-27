A região de Araçatuba registrou 204 concessões do auxílio-aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica entre fevereiro de 2025 e abril de 2026. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS).
No período, o programa estadual movimentou R$ 546,5 mil na região. Em todo o estado, o investimento ultrapassou R$ 21,4 milhões, com mais de 7,5 mil mulheres atendidas em 591 municípios paulistas.
O benefício foi criado pelo Governo de São Paulo como medida de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. O programa prevê pagamento mensal de R$ 500 por seis meses, com possibilidade de renovação pelo mesmo período, mediante nova avaliação.
Para ter acesso ao auxílio, é necessário possuir medida protetiva expedida pela Justiça, residir no estado de São Paulo e comprovar renda familiar de até dois salários mínimos antes da separação. O cadastramento é realizado por meio da rede municipal de assistência social.
Após aprovação, o valor é disponibilizado diretamente às beneficiárias por meio de conta vinculada à Poupança Social do Banco do Brasil.
Segundo a SEDS, a proposta do programa é oferecer suporte financeiro temporário para que mulheres possam deixar ambientes de violência e buscar autonomia habitacional e econômica.
Além do pagamento do auxílio, a política pública prevê integração com serviços municipais de assistência, saúde, segurança pública e sistema de Justiça, ampliando o acompanhamento social das beneficiárias.
Entre os serviços indicados para atendimento às vítimas estão os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), unidades de saúde, Defensoria Pública e Ministério Público.
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