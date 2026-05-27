A região de Araçatuba registrou 204 concessões do auxílio-aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica entre fevereiro de 2025 e abril de 2026. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS).

No período, o programa estadual movimentou R$ 546,5 mil na região. Em todo o estado, o investimento ultrapassou R$ 21,4 milhões, com mais de 7,5 mil mulheres atendidas em 591 municípios paulistas.

O benefício foi criado pelo Governo de São Paulo como medida de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. O programa prevê pagamento mensal de R$ 500 por seis meses, com possibilidade de renovação pelo mesmo período, mediante nova avaliação.