O Dia do Profissional Liberal, celebrado em 27 de maio, reforça o avanço de uma categoria que ganhou ainda mais espaço na economia regional nos últimos anos. Em cidades da região de Araçatuba, profissionais como advogados, dentistas, contadores, arquitetos, médicos e consultores passaram a exercer papel estratégico na movimentação econômica, impulsionando renda, empreendedorismo e prestação de serviços especializados.

Levantamento do setor de serviços da Região Administrativa de Araçatuba, fornecido pelo economista Marco Aurélio Barbosa de Souza, aponta mais de 32 mil registros de atividades ligadas ao segmento. Embora o levantamento reúna diferentes categorias econômicas, incluindo microempreendedores individuais e prestadores autônomos, os dados mostram o crescimento da prestação de serviços especializados na dinâmica econômica regional.

Segundo o economista e professor Marco Aurélio Barbosa de Souza, CEO da startup Observatório Econômico, os profissionais liberais exercem função estratégica no desenvolvimento regional.