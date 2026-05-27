O Dia do Profissional Liberal, celebrado em 27 de maio, reforça o avanço de uma categoria que ganhou ainda mais espaço na economia regional nos últimos anos. Em cidades da região de Araçatuba, profissionais como advogados, dentistas, contadores, arquitetos, médicos e consultores passaram a exercer papel estratégico na movimentação econômica, impulsionando renda, empreendedorismo e prestação de serviços especializados.
Levantamento do setor de serviços da Região Administrativa de Araçatuba, fornecido pelo economista Marco Aurélio Barbosa de Souza, aponta mais de 32 mil registros de atividades ligadas ao segmento. Embora o levantamento reúna diferentes categorias econômicas, incluindo microempreendedores individuais e prestadores autônomos, os dados mostram o crescimento da prestação de serviços especializados na dinâmica econômica regional.
Segundo o economista e professor Marco Aurélio Barbosa de Souza, CEO da startup Observatório Econômico, os profissionais liberais exercem função estratégica no desenvolvimento regional.
“Esses profissionais possuem papel fundamental para a economia regional, pois movimentam a atividade econômica, geram renda, ampliam a circulação de recursos no comércio e nos serviços locais e contribuem para a diversificação da economia”, afirma.
Busca por autonomia impulsiona crescimento
O avanço do trabalho liberal acompanha mudanças no mercado profissional. A busca por autonomia, flexibilidade de horários e independência financeira fez com que milhares de trabalhadores passassem a investir em carreiras próprias, deixando modelos tradicionais de contratação.
Marco Aurélio destaca que o movimento também estimula inovação e empreendedorismo, principalmente em cidades médias do interior paulista.
“O profissional liberal, autônomo e microempreendedor representa hoje uma parcela estratégica da economia brasileira, contribuindo não apenas para a geração de renda individual, mas também para o fortalecimento do desenvolvimento econômico regional”, afirma.
O levantamento regional aponta crescimento principalmente em atividades ligadas ao atendimento pessoal, suporte administrativo, ensino, consultorias e serviços técnicos.
Segundo o economista, o avanço tecnológico acelerou esse modelo de atuação.
“A tecnologia ampliou oportunidades para prestação de serviços, trabalho remoto e atuação independente. Muitos profissionais enxergam no empreendedorismo uma alternativa para desenvolver suas próprias ideias, construir patrimônio e alcançar maior liberdade profissional”, explica.
Advocacia exige atuação estratégica
Na área jurídica, a advogada Evelyn Nogueira Martins, de Araçatuba, afirma que o crescimento da atuação liberal acompanha a complexidade das relações empresariais e negociais.
“Escolhi a advocacia porque sempre enxerguei o Direito muito além do conflito. Existe um trabalho silencioso, estratégico e preventivo de estruturação das relações profissionais e negociais”, afirma.
Com 21 anos de atuação na advocacia e 26 anos de experiência profissional, Evelyn avalia que o profissional liberal precisa ir além do conhecimento técnico.
“Hoje vivemos um mercado mais competitivo, acelerado e exigente. Não basta apenas ter conhecimento técnico. É preciso compreender o negócio do cliente, transmitir confiança, gerar valor e construir relações sólidas ao longo do tempo”, ressalta.
Segundo ela, o cenário econômico regional, ligado ao agronegócio, usinas e parques industriais, aumentou a demanda por profissionais especializados capazes de oferecer segurança jurídica e suporte estratégico.
A advogada também avalia que a pandemia acelerou mudanças profundas na relação entre clientes e profissionais.
“Hoje o cliente busca não apenas conhecimento técnico, mas confiança, posicionamento e profissionais capazes de compreender a complexidade das relações humanas e empresariais”, afirma.
Atendimento humanizado segue como diferencial
Na área da saúde, a dentista Gabriela Bearare, de Birigui, também observa crescimento na valorização dos profissionais liberais.
Com 15 anos de atuação, ela afirma que os principais desafios no início da carreira foram conquistar credibilidade e consolidar espaço no mercado.
“No início da minha carreira, os principais desafios foram conquistar a confiança dos pacientes, consolidar meu espaço profissional e equilibrar a experiência técnica com a prática clínica do dia a dia”, relata.
Segundo Gabriela, a escolha pela odontologia nasceu do desejo de promover saúde, autoestima e qualidade de vida.
Ela considera que uma de suas maiores realizações foi construir o próprio prédio para atendimento odontológico, conquista que simboliza crescimento financeiro e consolidação profissional.
Apesar do avanço tecnológico na odontologia, Gabriela acredita que o atendimento humanizado continuará sendo um diferencial importante nos próximos anos.
“Vejo o futuro da Odontologia cada vez mais conectado à tecnologia, à inovação e à personalização dos tratamentos. Ao mesmo tempo, acredito que o diferencial continuará sendo o atendimento humanizado, a ética e a busca constante por atualização”, destaca.
Mercado exige adaptação constante
Especialistas apontam que o crescimento dos profissionais liberais ganhou força principalmente após a pandemia, período em que milhares de trabalhadores passaram a buscar modelos mais flexíveis de atuação.
Na Região Administrativa de Araçatuba, o setor de serviços se consolida cada vez mais como um dos pilares da economia regional.
Apesar do crescimento, profissionais liberais ainda enfrentam desafios como instabilidade financeira, competitividade elevada, necessidade constante de atualização e pressão por resultados.
Para Evelyn Nogueira Martins, o profissional liberal moderno precisa unir conhecimento técnico, visão estratégica e capacidade de construir relações duradouras.
“O profissional liberal carrega uma grande responsabilidade, porque sua reputação caminha junto com o próprio trabalho. Existe um compromisso diário com ética, atualização, responsabilidade e construção de credibilidade”, conclui.
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Evelyn Nogueira Martins 18 min atrásGostaria de lhe agradecer, mais uma vez, pela oportunidade e pela confiança em abrir esse espaço para uma pauta tão relevante. Matérias como essa valorizam não apenas os profissionais liberais, mas também a importância do trabalho técnico, da contribuição desses profissionais para o desenvolvimento da nossa cidade. Achei a matéria muito bem conduzida, com uma abordagem atual e extremamente necessária. Araçatuba possui profissionais muito qualificados em diversas áreas e é muito positivo ver um veículo que se preocupa em dar visibilidade a esse cenário de forma séria e bem construída. Fica aqui meu agradecimento pela lembrança, pela gentileza e pela oportunidade de participar desse conteúdo.