26 de maio de 2026
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MEIO AMBIENTE

Polícia Ambiental faz operação para prevenir queimadas

Por Vitor Moretti | Polícia Militar Ambiental
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar Ambiental
O objetivo é identificar falhas na manutenção e situações que possam facilitar a propagação do fogo, especialmente em regiões de vegetação nativa e propriedades rurais com maior risco de incêndios
O objetivo é identificar falhas na manutenção e situações que possam facilitar a propagação do fogo, especialmente em regiões de vegetação nativa e propriedades rurais com maior risco de incêndios

A Polícia Militar Ambiental iniciou na segunda-feira (25) a Operação Huracán, ação de fiscalização e prevenção voltada ao combate de queimadas e incêndios florestais em todo o estado de São Paulo. Na região de Araçatuba, os trabalhos foram realizados às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300), com apoio da concessionária que administra a via.

A operação segue até quinta-feira (29) e concentra esforços em áreas consideradas mais vulneráveis durante o período de estiagem.

As equipes de policiamento ambiental vão intensificar o monitoramento e as vistorias em aceiros, margens de rodovias e ferrovias, estradas rurais, unidades de conservação ambiental e canaviais nos municípios de abrangência da 1ª Companhia Militar Ambiental, sediada em Araçatuba.

O objetivo é identificar falhas na manutenção e situações que possam facilitar a propagação do fogo, especialmente em áreas de vegetação nativa e propriedades rurais com maior risco de incêndios.

“O policiamento ambiental atua de forma preventiva para reduzir os impactos ambientais causados pelos incêndios florestais durante os meses mais secos do ano, e orienta que provocar incêndios e utilizar fogo de forma irregular configura crime ambiental”, informou a corporação.

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