A Polícia Militar Ambiental iniciou na segunda-feira (25) a Operação Huracán, ação de fiscalização e prevenção voltada ao combate de queimadas e incêndios florestais em todo o estado de São Paulo. Na região de Araçatuba, os trabalhos foram realizados às margens da rodovia Marechal Rondon (SP-300), com apoio da concessionária que administra a via.

A operação segue até quinta-feira (29) e concentra esforços em áreas consideradas mais vulneráveis durante o período de estiagem.

As equipes de policiamento ambiental vão intensificar o monitoramento e as vistorias em aceiros, margens de rodovias e ferrovias, estradas rurais, unidades de conservação ambiental e canaviais nos municípios de abrangência da 1ª Companhia Militar Ambiental, sediada em Araçatuba.