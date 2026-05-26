Durante sessão realizada na noite de segunda-feira (25), a Câmara de Araçatuba aprovou requerimento de convocação da secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa de Paula, para prestar esclarecimentos sobre a demora no agendamento de consultas e retornos para avaliação de exames nas unidades básicas de saúde do município.

O autor do requerimento foi o vereador Arlindo Araújo (Solidariedade). O documento menciona as constantes discussões ocorridas dentro e fora do Legislativo em relação aos serviços prestados pela rede municipal de saúde.

Com a aprovação do requerimento por 11 votos favoráveis, a secretária deve comparecer ao Legislativo até a sessão ordinária do dia 8 de junho.