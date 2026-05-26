26 de maio de 2026
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CÂMARA

Secretária de Saúde é convocada por demora em consultas

Por Vitor Moretti |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ass. de Comunicação/Angelo Cardoso
Secretária municipal de Saúde deve comparecer à Câmara até a sessão ordinária de 8 de junho
Secretária municipal de Saúde deve comparecer à Câmara até a sessão ordinária de 8 de junho

Durante sessão realizada na noite de segunda-feira (25), a Câmara de Araçatuba aprovou requerimento de convocação da secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa de Paula, para prestar esclarecimentos sobre a demora no agendamento de consultas e retornos para avaliação de exames nas unidades básicas de saúde do município.

O autor do requerimento foi o vereador Arlindo Araújo (Solidariedade). O documento menciona as constantes discussões ocorridas dentro e fora do Legislativo em relação aos serviços prestados pela rede municipal de saúde.

Com a aprovação do requerimento por 11 votos favoráveis, a secretária deve comparecer ao Legislativo até a sessão ordinária do dia 8 de junho.

Conforme o artigo 258 do Regimento Interno, a convocação deverá ser atendida até a terceira sessão ordinária subsequente, incluindo a sessão em que foi aprovada.

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