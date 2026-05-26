Um torneiro mecânico de 45 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (25) após agredir a mãe, uma aposentada de 71 anos, com uma garrafa de café. O caso ocorreu no bairro Umuarama, na zona leste de Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais militares que a discussão começou após ofensas verbais. Em determinado momento, o suspeito pegou uma garrafa de café e a arremessou contra a mãe.

A idosa foi atingida na cabeça e sofreu ferimentos superficiais. Na sequência, conforme o registro policial, o homem se apossou de uma faca e tentou investir contra ela. A vítima conseguiu desarmá-lo e o atingiu no abdômen.