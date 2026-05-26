26 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após agredir a mãe com garrafa de café em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti
Caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Araçatuba na noite de segunda-feira (25)
Caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Araçatuba na noite de segunda-feira (25)

Um torneiro mecânico de 45 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (25) após agredir a mãe, uma aposentada de 71 anos, com uma garrafa de café. O caso ocorreu no bairro Umuarama, na zona leste de Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais militares que a discussão começou após ofensas verbais. Em determinado momento, o suspeito pegou uma garrafa de café e a arremessou contra a mãe.

A idosa foi atingida na cabeça e sofreu ferimentos superficiais. Na sequência, conforme o registro policial, o homem se apossou de uma faca e tentou investir contra ela. A vítima conseguiu desarmá-lo e o atingiu no abdômen.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou atendimento. Mãe e filho foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal e liberados horas depois.

Histórico de agressões

O caso foi apresentado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Em depoimento, a idosa contou que o filho saiu recentemente do sistema prisional, faria uso de drogas e álcool e teria comportamento agressivo.

O homem alegou que jogou a garrafa contra a mãe na tentativa de se defender para não ser esfaqueado. Ele permaneceu preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. A idosa solicitou medida protetiva contra o filho.

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