A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira (25) o relatório final da CPI da Guarda Municipal, que recomenda a abertura de uma Comissão Processante contra o prefeito Lucas Zanatta. O documento aponta possíveis irregularidades no uso de agentes da Guarda Civil Municipal na segurança pessoal do chefe do Executivo e de familiares.

Instalada no fim de 2025, a comissão investigou suspeitas de desvio de função de guardas municipais lotados na Secretaria de Segurança Pública. Segundo o relatório, os agentes teriam sido usados em atividades como escolta pessoal, condução de veículos oficiais e particulares do prefeito, além de apoio direto em compromissos pessoais.

A CPI também identificou indícios de jornadas diferenciadas, pagamento de horas extras e concessão de funções gratificadas a servidores que, oficialmente, ocupavam cargos administrativos, mas continuavam atuando diretamente na segurança do prefeito. O documento ainda aponta possível falta de transparência em atos administrativos relacionados às designações.