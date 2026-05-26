A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou nesta segunda-feira (25) o relatório final da CPI da Guarda Municipal, que recomenda a abertura de uma Comissão Processante contra o prefeito Lucas Zanatta. O documento aponta possíveis irregularidades no uso de agentes da Guarda Civil Municipal na segurança pessoal do chefe do Executivo e de familiares.
Instalada no fim de 2025, a comissão investigou suspeitas de desvio de função de guardas municipais lotados na Secretaria de Segurança Pública. Segundo o relatório, os agentes teriam sido usados em atividades como escolta pessoal, condução de veículos oficiais e particulares do prefeito, além de apoio direto em compromissos pessoais.
A CPI também identificou indícios de jornadas diferenciadas, pagamento de horas extras e concessão de funções gratificadas a servidores que, oficialmente, ocupavam cargos administrativos, mas continuavam atuando diretamente na segurança do prefeito. O documento ainda aponta possível falta de transparência em atos administrativos relacionados às designações.
Apesar da repercussão política, o caso já havia sido analisado anteriormente pelo Ministério Público, que arquivou investigação semelhante ao considerar, entre outros pontos, que a prática também teria ocorrido em gestões anteriores. O órgão também levou em conta a revogação, pela Prefeitura, das funções gratificadas questionadas durante a apuração.
O relatório foi aprovado por unanimidade pelos 13 vereadores presentes: Arlindo Araújo (Solidariedade), Carlinhos do Terceiro (Republicanos), Damião Brito (Rede), Denilson Pichitelli (Republicanos), Edna Flor (Podemos), Fernando Fabris (PL), Gilberto Batata Mantovani (PSD), Hideto Honda (PSD), João Pedro Pugina (PL), Luís Boatto (Solidariedade), Rodrigo Atayde (PRTB) e Sol do Autismo (PL).
O vereador Ícaro Morales (MDB) não estava no plenário no momento da votação. Luciano Perdigão (PSD) não participou da sessão por motivos de saúde.
Com a aprovação, o relatório será encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e à Presidência da Câmara Municipal, que deverá avaliar os próximos desdobramentos.
Outro lado
A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Araçatuba para comentar a decisão, mas não houve retorno até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto.
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