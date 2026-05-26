Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira, 26, acusado de violência doméstica em Guararapes. A ocorrência foi registrada na rua João José de Souza, no bairro Francisco Antoniolli, após equipes da Polícia Militar serem acionadas pelo telefone 190 para atender uma denúncia de agressão e depredação em uma residência.

Segundo relato da vítima aos policiais, o ex-companheiro esteve na casa dela e teria tentado manter relação sexual sem consentimento. Após a recusa, o suspeito passou a quebrar móveis e outros objetos do imóvel antes de deixar o local.

Enquanto a equipe policial prestava atendimento e orientava a mulher, o homem retornou à residência e acabou sendo abordado pelos militares.