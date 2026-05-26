26 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MOMENTOS DE TENSÃO

Ex invade casa, tenta forçar relação e acaba preso pela PM

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Prisão foi confirmada na Delegacia da Mulher de Araçatuba
Prisão foi confirmada na Delegacia da Mulher de Araçatuba

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira, 26, acusado de violência doméstica em Guararapes. A ocorrência foi registrada na rua João José de Souza, no bairro Francisco Antoniolli, após equipes da Polícia Militar serem acionadas pelo telefone 190 para atender uma denúncia de agressão e depredação em uma residência.

Segundo relato da vítima aos policiais, o ex-companheiro esteve na casa dela e teria tentado manter relação sexual sem consentimento. Após a recusa, o suspeito passou a quebrar móveis e outros objetos do imóvel antes de deixar o local.

Enquanto a equipe policial prestava atendimento e orientava a mulher, o homem retornou à residência e acabou sendo abordado pelos militares.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão pelos crimes de violência doméstica, dano e importunação sexual.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários