Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira, 26, acusado de violência doméstica em Guararapes. A ocorrência foi registrada na rua João José de Souza, no bairro Francisco Antoniolli, após equipes da Polícia Militar serem acionadas pelo telefone 190 para atender uma denúncia de agressão e depredação em uma residência.
Segundo relato da vítima aos policiais, o ex-companheiro esteve na casa dela e teria tentado manter relação sexual sem consentimento. Após a recusa, o suspeito passou a quebrar móveis e outros objetos do imóvel antes de deixar o local.
Enquanto a equipe policial prestava atendimento e orientava a mulher, o homem retornou à residência e acabou sendo abordado pelos militares.
Diante da situação, ele recebeu voz de prisão pelos crimes de violência doméstica, dano e importunação sexual.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Araçatuba, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.
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