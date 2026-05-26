Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do Governo de São Paulo estão com novas oportunidades abertas nesta segunda-feira (25) em diversas regiões do estado. Na região de Araçatuba, são disponibilizadas 122 vagas de emprego, enquanto São José do Rio Preto conta com 238 oportunidades.
Os PATs fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e oferecem atendimento gratuito para trabalhadores que buscam recolocação profissional. Além das vagas, as unidades também auxiliam em serviços como habilitação do Seguro-Desemprego e orientação profissional.
Na região de Araçatuba, os cargos com maior número de vagas são cobrador interno, trabalhador volante da agricultura, operador de colheitadeira, encanador e alimentador de linha de produção. Também há oportunidades para eletricistas, auxiliares de alimentação, cozinheiros e profissionais de limpeza pública. Em Araçatuba o PAT fica na rua Almirante Barroso, 47 na Vila Mendonca com o telefone: (18) 3624-5966.
Já em São José do Rio Preto, o número de vagas disponíveis reforça a movimentação do mercado de trabalho regional, ampliando as chances para candidatos de diferentes áreas e níveis de experiência.
Em todo o estado, os cargos com maior oferta de vagas incluem auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, faxineiro, ajudante de motorista, servente de obras e operador de telemarketing.
Os trabalhadores também podem acessar a plataforma Trampolim, iniciativa do Governo de São Paulo que reúne vagas de emprego e cursos de qualificação profissional. As oportunidades podem sofrer alterações ao longo do dia conforme forem preenchidas.
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