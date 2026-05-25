O CREA-SP iniciou nesta segunda-feira (25) uma força-tarefa de fiscalização em condomínios de Araçatuba. A ação foi anunciada durante visita institucional à prefeitura pelo presidente em exercício do conselho, Fernando Pedro Rosa.

Segundo Rosa, a operação será realizada ao longo de toda a semana, com atuação de 16 fiscais mobilizados de diferentes regiões do Estado. Ao todo, 326 condomínios serão fiscalizados no município.

“O objetivo é verificar a regularidade das atividades de engenharia em condomínios e em obras de construção, além de orientar síndicos e gestores sobre a necessidade de acompanhamento técnico especializado. Isso traz segurança não só para esses gestores, mas também para todos os moradores”, declarou.