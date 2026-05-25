O CREA-SP iniciou nesta segunda-feira (25) uma força-tarefa de fiscalização em condomínios de Araçatuba. A ação foi anunciada durante visita institucional à prefeitura pelo presidente em exercício do conselho, Fernando Pedro Rosa.
Segundo Rosa, a operação será realizada ao longo de toda a semana, com atuação de 16 fiscais mobilizados de diferentes regiões do Estado. Ao todo, 326 condomínios serão fiscalizados no município.
“O objetivo é verificar a regularidade das atividades de engenharia em condomínios e em obras de construção, além de orientar síndicos e gestores sobre a necessidade de acompanhamento técnico especializado. Isso traz segurança não só para esses gestores, mas também para todos os moradores”, declarou.
Ainda segundo ele, o CREA-SP pretende manter proximidade com o poder público municipal para fortalecer a atuação técnica e a valorização da engenharia.
“Essa aproximação traz para toda a sociedade a importância da profissão da engenharia como ferramenta de transformação social”, afirmou.
A visita institucional contou com a participação do secretário municipal de Assuntos Jurídicos de Araçatuba, Arthur Bezerra de Souza Júnior. Ele disse que a administração municipal atuará como ponto de apoio institucional para o conselho no município.
“A Secretaria de Assuntos Jurídicos também se disponibilizou como um hub dentro da Prefeitura para que outras secretarias, como Planejamento e Obras, possam dar o suporte necessário para o CREA quando houver necessidade”, afirmou.
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