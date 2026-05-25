25 de maio de 2026
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VISTORIAS

CREA inicia fiscalização em 326 condomínios de Araçatuba

Por REDAÇÃO |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Fernando Pedro Rosa e Arthur Bezerra de Souza Júnior durante anúncio da força-tarefa de fiscalização do CREA-SP em Araçatuba
Fernando Pedro Rosa e Arthur Bezerra de Souza Júnior durante anúncio da força-tarefa de fiscalização do CREA-SP em Araçatuba

O CREA-SP iniciou nesta segunda-feira (25) uma força-tarefa de fiscalização em condomínios de Araçatuba. A ação foi anunciada durante visita institucional à prefeitura pelo presidente em exercício do conselho, Fernando Pedro Rosa.

Segundo Rosa, a operação será realizada ao longo de toda a semana, com atuação de 16 fiscais mobilizados de diferentes regiões do Estado. Ao todo, 326 condomínios serão fiscalizados no município.

“O objetivo é verificar a regularidade das atividades de engenharia em condomínios e em obras de construção, além de orientar síndicos e gestores sobre a necessidade de acompanhamento técnico especializado. Isso traz segurança não só para esses gestores, mas também para todos os moradores”, declarou.

Ainda segundo ele, o CREA-SP pretende manter proximidade com o poder público municipal para fortalecer a atuação técnica e a valorização da engenharia.

“Essa aproximação traz para toda a sociedade a importância da profissão da engenharia como ferramenta de transformação social”, afirmou.

A visita institucional contou com a participação do secretário municipal de Assuntos Jurídicos de Araçatuba, Arthur Bezerra de Souza Júnior. Ele disse que a administração municipal atuará como ponto de apoio institucional para o conselho no município.

“A Secretaria de Assuntos Jurídicos também se disponibilizou como um hub dentro da Prefeitura para que outras secretarias, como Planejamento e Obras, possam dar o suporte necessário para o CREA quando houver necessidade”, afirmou.

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