Equipes da Prefeitura de Araçatuba, Câmara Municipal, CPFL Paulista e empresas de telefonia e internet realizaram, na manhã desta segunda-feira (25), o primeiro mutirão da “Operação Fios Seguros” para retirada de fios soltos em vias públicas.

A ação ocorreu na Avenida Ortêncio Giron, no bairro Águas Claras. Ao todo, foram retirados 600 quilos de materiais de 40 postes fiscalizados.

Os trabalhos começaram por volta das 9h. A Guarda Civil Municipal atuou no apoio às interdições e na orientação do trânsito.