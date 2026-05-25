Equipes da Prefeitura de Araçatuba, Câmara Municipal, CPFL Paulista e empresas de telefonia e internet realizaram, na manhã desta segunda-feira (25), o primeiro mutirão da “Operação Fios Seguros” para retirada de fios soltos em vias públicas.
A ação ocorreu na Avenida Ortêncio Giron, no bairro Águas Claras. Ao todo, foram retirados 600 quilos de materiais de 40 postes fiscalizados.
Os trabalhos começaram por volta das 9h. A Guarda Civil Municipal atuou no apoio às interdições e na orientação do trânsito.
Segundo Tâmara Soares, consultora de relacionamentos da CPFL Paulista, desde 2023 a empresa já retirou 17 toneladas de fios sem utilização.
“O nosso pilar principal é segurança, a questão de evitar acidentes com crianças em bicicletas ou até mesmo motociclistas. É uma ação que terá continuidade”, afirmou.
O prefeito Lucas Zanatta (PL) acompanhou os trabalhos e destacou que a operação também busca combater instalações irregulares de serviços de internet.
“Há também a ilegalidade de algumas empresas. Quando o poder público é presente de forma séria, fiscalizando e trabalhando em parceria com a iniciativa privada regularizada, isso é um benefício para a sociedade toda”, disse.
A ação foi desencadeada após reuniões entre Legislativo e Executivo. Araçatuba possui a Lei nº 8.270/2019, que trata do alinhamento e da retirada de fios em desuso em postes de redes de telefonia, televisão a cabo, internet e energia elétrica.
O vereador Fernando Fabris (PL), que também acompanhou a operação, afirmou que a fiscalização prevista na lei não vinha sendo aplicada como deveria.
“Essa ação veio para trazer efetividade para uma lei aprovada lá atrás, que estava parada. Foi uma forma de aproximar as empresas para que contribuam. O nosso objetivo não é aplicar multas, mas sim haver uma colaboração com o poder público para que se evite acidentes”, afirmou.
Pela lei, em caso de descumprimento, o infrator deve ser notificado para regularizar a situação no prazo de 30 dias. Se a irregularidade continuar, a multa prevista é de R$ 5 mil por poste, valor que pode dobrar em caso de reincidência.
A penalidade mais severa é a suspensão temporária da autorização para instalação de novos fios e cabos no município.
Morador do bairro há mais de 20 anos, o aposentado Valdemir da Silva relatou que já quase sofreu acidentes por causa dos fios soltos em frente à sua casa.
“Tentava entrar com a bicicleta em casa e às vezes o fio enrolava no pescoço, um perigo muito grande. Isso é uma limpeza, uma faxina necessária, que deveria ter sido feita há muito tempo”, disse.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.