A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba abriu neste sábado (23) quatro novos editais do Programa de Fomento à Cultura 2026. Ao todo, serão destinados mais de R$ 1 milhão para iniciativas culturais financiadas pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 7 de julho, exclusivamente pela plataforma FomentAraçá. Os editais contemplam projetos nas áreas de audiovisual, festivais e eventos culturais, além de ações voltadas aos Pontos de Cultura e à premiação Cultura Viva.

Segundo a Secretaria de Cultura, os recursos somam R$ 1,042 milhão e devem financiar 18 projetos culturais. As propostas serão analisadas por uma comissão formada por pareceristas técnicos responsáveis pela seleção dos projetos habilitados.