A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba abriu neste sábado (23) quatro novos editais do Programa de Fomento à Cultura 2026. Ao todo, serão destinados mais de R$ 1 milhão para iniciativas culturais financiadas pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 7 de julho, exclusivamente pela plataforma FomentAraçá. Os editais contemplam projetos nas áreas de audiovisual, festivais e eventos culturais, além de ações voltadas aos Pontos de Cultura e à premiação Cultura Viva.
Segundo a Secretaria de Cultura, os recursos somam R$ 1,042 milhão e devem financiar 18 projetos culturais. As propostas serão analisadas por uma comissão formada por pareceristas técnicos responsáveis pela seleção dos projetos habilitados.
Entre os chamamentos abertos, o edital de Festivais, Feiras e Eventos Culturais vai destinar R$ 400 mil para seis projetos divididos em três categorias. Já a premiação Cultura Viva prevê investimento de R$ 72,1 mil para seis iniciativas de Pontos e Pontões de Cultura.
Também serão destinados R$ 300 mil para até três projetos de produção audiovisual. Outro edital, voltado ao fomento continuado de Pontos de Cultura, terá investimento de R$ 270 mil para três propostas selecionadas.
Podem participar agentes culturais residentes em Araçatuba. Pessoas físicas precisam estar cadastradas no Cadastro Municipal de Agente Cultural (CMAC). Já pessoas jurídicas e MEIs devem possuir inscrição no Cadastro Municipal de Entidades de Natureza Cultural (CEC), além de atender às exigências previstas nos editais.
Este é o segundo bloco de chamamentos do Programa de Fomento à Cultura 2026. No total, a administração municipal prevê lançar 12 editais com investimento superior a R$ 2,1 milhões, utilizando recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMC) e da PNAB.
O primeiro bloco de editais foi aberto nesta semana e prevê apoio a projetos nas áreas de artes cênicas, literatura, música e residências artísticas, com investimento de R$ 531 mil.
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