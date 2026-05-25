Moradores de bairros da região da UBS Umuarama, em Araçatuba, vão receber nesta semana uma ação de nebulização veicular contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O serviço faz parte das estratégias da Secretaria Municipal de Saúde para conter o avanço das arboviroses no município.

O cronograma começa entre os dias 25 e 27 de maio, com aplicação do inseticida em áreas dos bairros Hilda Mandarino e Umuarama. Já nos dias 28 e 29 de maio e 1º de junho, o trabalho será levado aos bairros Água Branca 1, 2 e 3. A nebulização ocorrerá sempre a partir das 18h30.

A operação será realizada em parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. O inseticida é aplicado por meio de equipamento instalado em um veículo, permitindo que o produto alcance também áreas internas das residências.