Moradores de bairros da região da UBS Umuarama, em Araçatuba, vão receber nesta semana uma ação de nebulização veicular contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O serviço faz parte das estratégias da Secretaria Municipal de Saúde para conter o avanço das arboviroses no município.
O cronograma começa entre os dias 25 e 27 de maio, com aplicação do inseticida em áreas dos bairros Hilda Mandarino e Umuarama. Já nos dias 28 e 29 de maio e 1º de junho, o trabalho será levado aos bairros Água Branca 1, 2 e 3. A nebulização ocorrerá sempre a partir das 18h30.
A operação será realizada em parceria com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. O inseticida é aplicado por meio de equipamento instalado em um veículo, permitindo que o produto alcance também áreas internas das residências.
A Secretaria de Saúde orienta que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. Também é recomendado cobrir alimentos, frutas e recipientes de água dos animais, além de retirar roupas do varal e evitar permanecer nas ruas durante a aplicação.
Segundo a pasta, a nebulização elimina apenas os mosquitos adultos e não combate larvas do Aedes aegypti. Por isso, a população deve manter os cuidados diários para evitar criadouros, como eliminar água parada e manter quintais e recipientes limpos.
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