24 de maio de 2026
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Homem é preso após atacar mulher com faca em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde deste sábado (23), no bairro Residencial Paquerê, em Araçatuba. Um homem foi preso após atacar a própria companheira com um golpe de faca dentro da residência do casal.

De acordo com informações apuradas, os policiais foram acionados para atender a denúncia de agressão na Rua Projetada 15. No local, encontraram a vítima ferida na perna após ser atingida pelo suspeito durante uma discussão.

A rápida intervenção das equipes evitou que a situação terminasse de forma ainda mais grave. O agressor foi contido e preso pelos policiais militares ainda no imóvel.

A mulher recebeu atendimento inicial e foi encaminhada ao pronto-socorro municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos e em observação.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba. Após os procedimentos, o acusado permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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