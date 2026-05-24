Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde deste sábado (23), no bairro Residencial Paquerê, em Araçatuba. Um homem foi preso após atacar a própria companheira com um golpe de faca dentro da residência do casal.
De acordo com informações apuradas, os policiais foram acionados para atender a denúncia de agressão na Rua Projetada 15. No local, encontraram a vítima ferida na perna após ser atingida pelo suspeito durante uma discussão.
A rápida intervenção das equipes evitou que a situação terminasse de forma ainda mais grave. O agressor foi contido e preso pelos policiais militares ainda no imóvel.
A mulher recebeu atendimento inicial e foi encaminhada ao pronto-socorro municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos e em observação.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Araçatuba. Após os procedimentos, o acusado permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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