Acompanhei o quebra-pau do cantor brasileiro Ed Motta num restaurante pelo noticiário policial da televisão. O estabelecimento o livrou da rolha (trazer a garrafa de vinho de casa e tomar no bar), mas para ele só, mas o vivaldino levou a sua turma e queria que todos ficassem livres da rolha. O garçom falou "não" aí cadeira voou.

Ed Motta não faz parte do repertório de meus ouvidos, mas busquei no Google as dez canções mais famosas cantadas por ele: Colombina, Fora da lei, Vamos dançar, Vendaval, Tem espaço na van, Baixo rio, Dias de paz, Falso milagre do amor. Com certeza, tenho que tenho leitores que são seus fãs.

Salvador Dali, pintor espanhol, tinha problema de relacionamento com as mulheres. Até dizem que era homossexual enrustido. Na verdade, era um sujeito exótico. Uma de suas manias era almoçar em restaurantes levando um grande grupo, mesas grandes, vinhos caros. E sempre insistia em pagar a conta com cheque. Isso em Paris e Nova York. Demorava para assinar o cheque. Virava a folha e desenhava algo: elefantes, cavalos, figuras surreais. E assinava o desenho, como se fosse em quadro.