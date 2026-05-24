Acompanhei o quebra-pau do cantor brasileiro Ed Motta num restaurante pelo noticiário policial da televisão. O estabelecimento o livrou da rolha (trazer a garrafa de vinho de casa e tomar no bar), mas para ele só, mas o vivaldino levou a sua turma e queria que todos ficassem livres da rolha. O garçom falou "não" aí cadeira voou.
Ed Motta não faz parte do repertório de meus ouvidos, mas busquei no Google as dez canções mais famosas cantadas por ele: Colombina, Fora da lei, Vamos dançar, Vendaval, Tem espaço na van, Baixo rio, Dias de paz, Falso milagre do amor. Com certeza, tenho que tenho leitores que são seus fãs.
Salvador Dali, pintor espanhol, tinha problema de relacionamento com as mulheres. Até dizem que era homossexual enrustido. Na verdade, era um sujeito exótico. Uma de suas manias era almoçar em restaurantes levando um grande grupo, mesas grandes, vinhos caros. E sempre insistia em pagar a conta com cheque. Isso em Paris e Nova York. Demorava para assinar o cheque. Virava a folha e desenhava algo: elefantes, cavalos, figuras surreais. E assinava o desenho, como se fosse em quadro.
Dali sabia o que aconteceria com o cheque, não seria descontado, pois seria guardado como relíquia, colocaria numa moldura para valorizar o restaurante. Valia mais que a comida que deveria ser paga. Salvador Dali compreenderia que o valor de suas presenças e assinatura já havia superado o preço de qualquer cardápio (revista Bula). Em briga de mão, como dizia minha mãe, ninguém sai ganhando. Com certeza, tanto o restaurante como o cantor perderam com tal bafão.
Portugal e Brasil
Franclim Carvalho técnico de futebol português, atualmente no Botafogo. Franklin Carvalho, escritor brasileiro da Bahia. Por que a escrita do nome é diferente? Em Portugal, os nomes próprios estrangeiros são transcritos na grafia portuguesa no momento do registro em cartório. O Brasil, como é um país formado por várias nacionalidades, permite-se registrar a criança na ortografia original do nome: Franklin.
Educação em mutirão
O Rotary Clube Cruzeiro do Sul desenvolve o projeto biblioteca comunitária Hermínia Salibe na base comunitária do Hilda Mandarino em parceria com a Polícia Militar de São Paulo. Na sexta-feira passada, dia 9, houve comemoração do Dia das Mães com os usuários da biblioteca, que são crianças e jovens. O trabalho é coordenado pela rotariana Cláudia Prado, sendo o atual presidente Almir Cavazzana.
Hélio Consolaro é professor, jornalista e escritor. Rotariano. Araçatuba-SP
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