Quem nunca cometeu um erro e se arrependeu depois? A diferença é que, antes da internet, havia algo próximo ao esquecimento natural. Gafes e escândalos perdiam força com o tempo e, no máximo, tornavam-se histórias restritas ao convívio pessoal. Hoje, essa dinâmica mudou profundamente. As gerações que cresceram conectadas enfrentam um cenário em que qualquer deslize pode ganhar proporções massivas. Um comentário impensado, uma foto inadequada ou uma opinião antiga podem viralizar, gerar exposição pública e até levar ao chamado “cancelamento”.

Mais grave ainda é o fato de que esses registros permanecem acessíveis por tempo indeterminado, por meio do chamado “print eterno”, mesmo quando a pessoa já mudou, amadureceu ou reconstruiu sua trajetória. Nesse contexto, surge o debate sobre o direito ao esquecimento. Trata-se, em termos gerais, da possibilidade de limitar a exposição pública de fatos passados, ainda que verdadeiros, quando sua divulgação causa prejuízos desproporcionais. Esse direito está relacionado à proteção da vida privada, da intimidade e da honra, garantidas pela Constituição brasileira.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha entendido que não existe um direito ao esquecimento amplo e irrestrito, a Corte reconheceu a necessidade de analisar situações concretas em que há abuso ou violação da dignidade humana. Na prática, porém, aplicar esse equilíbrio no ambiente digital é um grande desafio.