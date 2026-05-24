Na sala de aula, os muito suados eram postos de castigo, a professora passava descomposturas em todos. Qual o quê! Dia seguinte, tudo se repetia. Não havia suspensão, pois achávamos ótimo. Teríamos mais quatro horas do dia para a rua.

Na escola, a troca de figurinhas e o “bater bafo” nos recreios substituíam por completo a pelada no pátio de terra; a brincadeira de “salva” (um cara ficava num lugar estabelecido como prisão, cabeça escorada olhando pra parede, os outros se escondiam; o primeiro que descobria gritava-lhe o nome, detalhando o lugar onde estava escondido. Teria que vir para a prisão. Assim sucessivamente. Tinha de ficar vigilante, pois, alguém dos escondidos, súbito, vinha correndo a tocar num prisioneiro, gritando “salvaaa”! E todos os salvos voltavam a se esconder. Se denunciado antes, estava também preso. O aprisionador, livre para se esconder, e o que não conseguira salvar os presos ficava em seu lugar).

Um dia desses vi, num intervalo de programa de televisão a que assistia, a propaganda das figurinhas desta Copa. Reparando no que mostravam, percebi que as figurinhas eram feitas de papel laminado. Estranhei. Menino de cidadezinha, em tempo de Copa do Mundo, álbum de figurinha era febre infanto-juvenil.

No período da Copa, porém, dávamos trégua ao nariz da professora. Ninguém fedendo a suor na carteira após o recreio. Contudo, havia os saidinhos do fundão que jogavam bafo, quando a professora passava um longo ponto na lousa para copiarmos. Se pegos numas das vezes em que subitamente ela se virasse para a classe, os infratores ganhavam castigo. Um era posto atrás da porta da sala que permanecia aberta para o corredor. O outro, num canto da sala de costas para a classe.

Terminadas as aulas, mal se almoçava e se corria para o bar do Alécio comprar balas que traziam enroladas as figurinhas. Eram duas ou três, se mal não lembro. Caso se estivesse duro, o que acontecia com a grande maioria de nós, nos virávamos como podíamos. Íamos, eu e um irmão, procurar pelas bibocas antigas da cidade ferro velho e cobre, para vendermos ao “ladrão do seu Gabriel” – porque pagava uma miséria por quilo. Era o dinheiro para as balas de figurinha no bar do Alécio. Quase sempre, mal davam para duas ou três. E as figurinhas, todas repetidas, principalmente se já estivéssemos com o álbum dependendo de poucas – as consideradas difíceis e as muito difíceis. Então ficávamos por ali, trocando, quando era possível, pois quase todos tinham as mesmas repetidas. E “jogando bafo” até a noitinha.

Álbum totalmente preenchido dava direito a prêmio. Lembro-me que “utensílios domésticos”: conjunto de jogo de água, de xícaras para café, de pratos de porcelana, essas coisas “importantes para um lar”. As figurinhas difíceis de sair eram as carimbadas. As muito difíceis (acho que duas), as assinadas. Lembro-me de algumas carimbadas (somavam umas quatro ou cinco). Eram o goleiro Castilho do Fluminense, o atacante Moacir do Flamengo... A assinada dificílima era a de Pelé.