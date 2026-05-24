Uma mulher de 37 anos ficou ferida após sofrer uma queda de motocicleta na tarde deste sábado (23), em um cruzamento movimentado do bairro São Braz, em Birigui.

O acidente aconteceu no encontro das ruas Cidade Jardim e Guarani, região conhecida pelo intenso fluxo de veículos, principalmente no período da tarde.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom e, ao chegarem ao local, encontraram a motociclista caída ao solo, consciente, mas reclamando de fortes dores na região do peito.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui, onde permaneceu sob avaliação médica e cuidados especializados.