Uma mulher de 37 anos ficou ferida após sofrer uma queda de motocicleta na tarde deste sábado (23), em um cruzamento movimentado do bairro São Braz, em Birigui.
O acidente aconteceu no encontro das ruas Cidade Jardim e Guarani, região conhecida pelo intenso fluxo de veículos, principalmente no período da tarde.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom e, ao chegarem ao local, encontraram a motociclista caída ao solo, consciente, mas reclamando de fortes dores na região do peito.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Birigui, onde permaneceu sob avaliação médica e cuidados especializados.
A motocicleta, uma Honda CG 150, sofreu diversas avarias com o impacto da queda e precisou ser removida ao pátio credenciado.
Familiares da vítima acompanharam o atendimento da ocorrência no local do acidente.
As circunstâncias que provocaram a queda não foram detalhadas oficialmente, e o local já apresentava alterações no cenário quando as equipes policiais chegaram para o atendimento.
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