Uma ocorrência de desentendimento familiar terminou em cenas de violência, agressões e ataque contra policiais militares na manhã deste sábado (23), no Residencial Alvorada, em Birigui.

O caso mobilizou diversas equipes da Polícia Militar e resultou na prisão em flagrante de um homem de 22 anos, acusado de ameaças, lesão corporal, resistência e violência doméstica.

Segundo informações da ocorrência, os policiais foram acionados inicialmente para atender uma discussão entre familiares. No entanto, ao chegarem à residência, a situação rapidamente saiu do controle.