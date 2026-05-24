Uma ocorrência de desentendimento familiar terminou em cenas de violência, agressões e ataque contra policiais militares na manhã deste sábado (23), no Residencial Alvorada, em Birigui.
O caso mobilizou diversas equipes da Polícia Militar e resultou na prisão em flagrante de um homem de 22 anos, acusado de ameaças, lesão corporal, resistência e violência doméstica.
Segundo informações da ocorrência, os policiais foram acionados inicialmente para atender uma discussão entre familiares. No entanto, ao chegarem à residência, a situação rapidamente saiu do controle.
Durante o atendimento, os militares fizeram contato com familiares que tentavam conter os ânimos quando o jovem saiu do imóvel em estado de extrema agressividade e descontrole emocional.
Ainda conforme o relato policial, um familiar de 28 anos tentou intervir para acalmá-lo, mas acabou sendo ameaçado de morte.
As ameaças também teriam sido direcionadas anteriormente contra outro integrante da família, de 56 anos.
Em meio à confusão, o agressor pegou dois pedaços de concreto e os lançou em direção à vítima, atingindo o ombro e o braço esquerdo do familiar. Logo depois, partiu para agressão física.
Ao tentar conter a violência e proteger os envolvidos, um dos policiais militares também acabou sendo atacado.
Segundo o boletim da ocorrência, durante a tentativa de imobilização, o homem mordeu a coxa e a perna esquerda do policial, além de provocar escoriações nos braços e pernas do agente.
Com apoio de outras viaturas, o agressor foi finalmente dominado, contido e algemado no local.
As vítimas e o policial ferido receberam atendimento médico após a ocorrência.
O suspeito permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.
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