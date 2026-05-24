A Câmara Municipal de Penápolis terá uma das sessões mais importantes do ano nesta segunda-feira (25), com uma pauta carregada de projetos que envolvem milhões de reais em investimentos públicos, mudanças administrativas e decisões que podem impactar diretamente a estrutura do município.

Ao todo, 10 projetos serão analisados pelos vereadores durante a sessão ordinária, marcada para começar às 19h.

Entre os temas que mais chamam atenção está o projeto encaminhado pela Prefeitura que prevê a liquidação da Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis (Emurpe), assunto que promete gerar forte debate político e administrativo no plenário.

Outro destaque é a autorização de repasse de R$ 500 mil para a Santa Casa de Penápolis, recurso destinado ao fortalecimento do atendimento hospitalar no município.