A Câmara Municipal de Penápolis terá uma das sessões mais importantes do ano nesta segunda-feira (25), com uma pauta carregada de projetos que envolvem milhões de reais em investimentos públicos, mudanças administrativas e decisões que podem impactar diretamente a estrutura do município.
Ao todo, 10 projetos serão analisados pelos vereadores durante a sessão ordinária, marcada para começar às 19h.
Entre os temas que mais chamam atenção está o projeto encaminhado pela Prefeitura que prevê a liquidação da Empresa Municipal de Urbanização de Penápolis (Emurpe), assunto que promete gerar forte debate político e administrativo no plenário.
Outro destaque é a autorização de repasse de R$ 500 mil para a Santa Casa de Penápolis, recurso destinado ao fortalecimento do atendimento hospitalar no município.
A pauta também inclui um pedido de suplementação orçamentária de R$ 1,3 milhão para o Daep (Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis), além de mais R$ 366 mil destinados à reforma do terminal rodoviário e outras ações estruturais.
Os vereadores ainda irão analisar um projeto que cria o cargo de Técnico em Manutenção Elétrica no quadro do Daep, além da segunda discussão do Plano Diretor de Macrodrenagem — proposta considerada estratégica para o enfrentamento de problemas relacionados a enchentes e escoamento de águas pluviais na cidade.
Outro item da pauta prevê ajustes no projeto da Zona Azul, enquanto uma nova suplementação orçamentária de R$ 15 mil deverá reforçar ações da Secretaria Municipal de Trânsito.
A sessão também contará com a votação de um projeto que institui o Domicílio Tributário Eletrônico no município, mecanismo que moderniza a comunicação oficial entre Prefeitura e contribuintes.
No campo da educação, os vereadores analisarão uma Proposta de Emenda à Lei Orgânica apresentada pelos parlamentares Carlos Alberto Feltrin (MDB), Altair Reis (PL), Paulinho do Esporte (União), Tiquinho (MDB) e Mário Abe (PL). A proposta busca eliminar restrições para o acúmulo de cargos de professores.
A expectativa é de uma sessão longa e movimentada, diante da relevância dos projetos que envolvem saúde, infraestrutura, funcionalismo público, mobilidade urbana e reorganização administrativa.
A população poderá acompanhar a sessão ao vivo pela TV Câmara, no canal 14 da TV a cabo, além das transmissões pelo Facebook, YouTube e site oficial da Câmara Municipal.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.