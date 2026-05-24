A Câmara Municipal de Araçatuba deve viver mais uma noite de fortes debates nesta segunda-feira (25), durante a 17ª sessão ordinária do ano. A principal tensão da pauta gira em torno da possível convocação da secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, para prestar esclarecimentos sobre a situação do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.
O pedido foi apresentado pelo vereador Arlindo Araújo (Solidariedade) e será votado logo no início da sessão, no espaço reservado aos requerimentos. A proposta busca levar a secretária até o plenário para responder questionamentos relacionados à demora no agendamento de consultas, retornos médicos e reclamações de pacientes da rede pública municipal.
O tema ganhou grande repercussão nas últimas semanas e provocou intensas discussões entre os parlamentares após a apresentação de um projeto de lei que prevê prazo máximo de 30 dias entre o agendamento e a realização de consultas nas UBSs.
A proposta, assinada pelos vereadores Damião Brito (Rede) e Gilberto Batata Mantovani (PSD), acabou tendo a votação adiada por três sessões e deve retornar à pauta no próximo dia 8 de junho.
Caso a convocação seja aprovada pelos vereadores, a secretária deverá comparecer oficialmente à Câmara no dia 1º de junho para responder aos questionamentos dos parlamentares.
Além do debate sobre a saúde pública, a sessão também contará com votação de cinco projetos de lei e um projeto de resolução envolvendo temas ligados à limpeza urbana, tecnologia, inclusão social e regulamentações internas do Legislativo.
Entre os projetos em pauta está uma proposta do vereador Arlindo Araújo que prevê regras para descarte adequado de animais mortos, proibindo abandono em vias públicas, áreas ambientais, aterros e ecopontos não autorizados.
Já o vereador Ícaro Morales (MDB) apresenta projeto voltado ao incentivo do comércio local por meio de plataformas digitais, buscando ampliar oportunidades para empreendedores da cidade.
Outro destaque da sessão será o projeto do vereador Hideto Honda (PSD), que cria um programa municipal de inclusão digital para idosos, com foco no uso seguro e acessível de celulares e tecnologias digitais.
O vereador Carlinhos do Terceiro (Republicanos) também leva ao plenário uma proposta de campanha educativa para incentivar moradores a instalarem lixeiras externas em imóveis residenciais, visando melhorar a limpeza urbana e aumentar a segurança dos coletores de resíduos.
Na pauta ainda aparece um projeto da vereadora Sol do Autismo (PL), que propõe dar o nome de Manuella Viana à Rua 01 do Residencial Alpha Park.
Já no campo administrativo, os vereadores irão analisar em primeira discussão um projeto de resolução apresentado por Rodrigo Atayde (PRTB), que altera regras internas da Câmara e estabelece limite para apresentação de requerimentos de votos de aplauso durante as sessões.
A sessão começa às 19h e também contará com pronunciamentos no Pequeno Expediente dos vereadores Gilberto Batata Mantovani, Hideto Honda, Ícaro Morales e João Moreira (PP).
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