A Câmara Municipal de Araçatuba deve viver mais uma noite de fortes debates nesta segunda-feira (25), durante a 17ª sessão ordinária do ano. A principal tensão da pauta gira em torno da possível convocação da secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, para prestar esclarecimentos sobre a situação do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

O pedido foi apresentado pelo vereador Arlindo Araújo (Solidariedade) e será votado logo no início da sessão, no espaço reservado aos requerimentos. A proposta busca levar a secretária até o plenário para responder questionamentos relacionados à demora no agendamento de consultas, retornos médicos e reclamações de pacientes da rede pública municipal.

O tema ganhou grande repercussão nas últimas semanas e provocou intensas discussões entre os parlamentares após a apresentação de um projeto de lei que prevê prazo máximo de 30 dias entre o agendamento e a realização de consultas nas UBSs.