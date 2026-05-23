A memória de Araçatuba poderá ganhar novos capítulos a partir de um mergulho profundo em documentos históricos guardados pela Câmara Municipal. Um projeto cultural voltado ao resgate da história das ruas e da formação urbana da cidade solicitou oficialmente acesso ao acervo documental da Casa Legislativa para ampliar pesquisas sobre o passado do município.
O pedido foi encaminhado pela empresa Conteúdo Estratégico, responsável pelo projeto “Ruas que Contam a Cidade: Memória Toponímica de Araçatuba”, iniciativa contemplada pelo Edital de Fomento à Cultura nº 015/2025.
A solicitação foi direcionada à presidência da Câmara e busca informações sobre a existência de arquivos históricos digitalizados, além da possibilidade de consulta presencial e remota aos documentos legislativos armazenados pelo Legislativo araçatubense.
O projeto pretende reunir materiais históricos capazes de reconstruir a trajetória urbana da cidade, resgatando origens de nomes de ruas, transformações urbanísticas e fatos que ajudaram a moldar a identidade de Araçatuba ao longo das décadas.
O documento protocolado é assinado por Fernanda Machado, coordenadora editorial e representante legal da Conteúdo Estratégico, que atua no desenvolvimento de projetos culturais, editoriais e de preservação histórica.
Além do acesso aos arquivos, o pedido também prevê uma visita técnica do historiador e pesquisador Daniel Fernando de Lima, mestre pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e integrante do Inventário Participativo de Bens Culturais (IPBC) de Araçatuba.
A missão do pesquisador será analisar documentos históricos ainda não digitalizados, realizando levantamento e curadoria de materiais considerados importantes para a preservação da memória local.
Entre os itens de interesse da pesquisa estão fotografias antigas, manuscritos, mapas históricos, registros audiovisuais, recortes de imprensa e legislações anteriores ao ano de 1948 — documentos considerados fundamentais para compreender o crescimento e a construção da cidade.
Segundo os responsáveis pelo projeto, parte significativa da pesquisa já foi desenvolvida em outros órgãos municipais e conta atualmente com cerca de 20 laudas produzidas. A expectativa é que o acervo da Câmara complemente informações históricas e fortaleça o trabalho de preservação cultural do município.
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