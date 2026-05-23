A memória de Araçatuba poderá ganhar novos capítulos a partir de um mergulho profundo em documentos históricos guardados pela Câmara Municipal. Um projeto cultural voltado ao resgate da história das ruas e da formação urbana da cidade solicitou oficialmente acesso ao acervo documental da Casa Legislativa para ampliar pesquisas sobre o passado do município.

O pedido foi encaminhado pela empresa Conteúdo Estratégico, responsável pelo projeto “Ruas que Contam a Cidade: Memória Toponímica de Araçatuba”, iniciativa contemplada pelo Edital de Fomento à Cultura nº 015/2025.

A solicitação foi direcionada à presidência da Câmara e busca informações sobre a existência de arquivos históricos digitalizados, além da possibilidade de consulta presencial e remota aos documentos legislativos armazenados pelo Legislativo araçatubense.