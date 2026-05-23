A cena cultural de Araçatuba recebe um novo impulso milionário. A Secretaria Municipal de Cultura anunciou a abertura de quatro novos editais do Programa de Fomento à Cultura 2026, que juntos vão destinar mais de R$ 1 milhão para apoiar artistas, coletivos, produtores culturais e projetos da cidade.
Os recursos, provenientes da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), somam R$ 1.042.153 e fazem parte do segundo bloco de investimentos culturais lançado pela administração municipal neste ano.
As inscrições começaram neste sábado (23) e seguem abertas até às 17h do dia 7 de julho, exclusivamente pela plataforma FomentAraçá, sistema oficial de fomento cultural do município.
Os editais irão contemplar iniciativas nas áreas de produção audiovisual, festivais culturais, feiras, eventos artísticos, além de projetos ligados aos Pontos de Cultura e à política Cultura Viva.
De acordo com a Secretaria de Cultura, ao todo serão selecionados 18 projetos, que passarão por avaliação técnica realizada por uma comissão especializada formada por pareceristas da área cultural.
Entre os destaques do novo pacote está o edital voltado para festivais, feiras e eventos culturais, que sozinho contará com investimento de R$ 400 mil para financiar seis propostas em diferentes categorias.
Outro edital prevê apoio financeiro para Pontos e Pontões de Cultura por meio da premiação Cultura Viva, com investimento superior a R$ 72 mil e seis vagas disponíveis.
Já o setor audiovisual também será contemplado com aporte de R$ 300 mil para financiar até três produções culturais. Além disso, o município irá investir outros R$ 270 mil em projetos continuados ligados aos Pontos de Cultura.
Podem participar agentes culturais residentes em Araçatuba. Para pessoas físicas, é necessário possuir cadastro ativo no Cadastro Municipal de Agente Cultural (CMAC). Já pessoas jurídicas e MEIs precisam estar regularizados no Cadastro Municipal de Entidades de Natureza Cultural (CEC), além de atender aos critérios previstos nos editais.
O novo bloco integra um pacote maior de incentivo à cultura lançado pela Prefeitura. Ao todo, o Programa de Fomento à Cultura 2026 prevê a abertura de 12 editais, com investimentos superiores a R$ 2,1 milhões oriundos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc.
A primeira etapa dos chamamentos já havia sido aberta nesta semana e contempla projetos nas áreas de música, artes cênicas, literatura e residências artísticas.
SERVIÇO
Programa de Fomento à Cultura – Bloco 2 (PNAB)
Inscrições até 7 de julho
Informações: (18) 3637-3736
E-mail: fomento.cultura@aracatuba.sp.gov.br
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