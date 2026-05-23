A cena cultural de Araçatuba recebe um novo impulso milionário. A Secretaria Municipal de Cultura anunciou a abertura de quatro novos editais do Programa de Fomento à Cultura 2026, que juntos vão destinar mais de R$ 1 milhão para apoiar artistas, coletivos, produtores culturais e projetos da cidade.

Os recursos, provenientes da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), somam R$ 1.042.153 e fazem parte do segundo bloco de investimentos culturais lançado pela administração municipal neste ano.

As inscrições começaram neste sábado (23) e seguem abertas até às 17h do dia 7 de julho, exclusivamente pela plataforma FomentAraçá, sistema oficial de fomento cultural do município.

Os editais irão contemplar iniciativas nas áreas de produção audiovisual, festivais culturais, feiras, eventos artísticos, além de projetos ligados aos Pontos de Cultura e à política Cultura Viva.